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قراءة تحليلية للمرحلة القادمة

3/9/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تنتهي الدورة البرلمانية المنعقدة حاليا حكما مع نهاية يوم الأربعاء
10 /04 /2024.
قد يُحل مجلس النواب حال انتهائها مباشرة وحينها تستقيل الحكومة وجوبًا خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب. ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية في عهدها.
وقد تحاول الحكومة الحالية إطالة مدة بقائها في الحكم من خلال الدفع بتمديد الدورة البرلمانية الحالية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تنتهي أقصاها حكما مع نهاية يوم الأربعاء 10 /07 /2024. وهذا يتطلب وجود أعمال لإنجازها.
وإذا حُل مجلس النواب بعد انتهاء فترة التمديد مباشرة، وجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل.
ولكن قد تدفع الحكومة ببقاء المجلس غير منعقد ودون حل لمدة خمسة أيام بعد انتهاء فترة التمديد أي لغاية نهاية يوم 15 /07 /2024، هروبا من وجوب استقالتها دستوريا وذلك بدخول الأربعة أشهر الأخيرة من عمر المجلس الحالي حينها يجوز دستوريا أن تجرى الانتخابات في عهدها.
والخيار الآخر الذي قد تدفع به الحكومة وهو انعقاد دورة استثنائية وذلك حتى يحل مجلس النواب بتاريخ 16 /07 /2024 أو ما بعد ذلك، أي خلال مدة الأربعة أشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب عندها الأمر لا يتطلب استقالة الحكومة.
ولا ننسى خيارا آخر وهو بقاء المجلس الحالي دون حل إلى آخر يوم من عمره الدستوري الذي ينتهي بتاريخ 15 /11 /2024. ولكنه غير مفضل بالمطلق لضمان عدم التأثير على مخرجات العملية الانتخابية وإعطاء فرص متساوية لكافة المرشحين. هذا بالإضافة إلى انتفاء الجدوى أو الفائدة المرجوة من عدم حل مجلس نواب غير منعقد.
وإذا ما استقر توجه الدولة بعد انتخاب مجلس النواب القادم على تكليف حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة، فأرى أن الخيار الأفضل عندها هو استقالة تلك الحكومة قبل دخول مجلس النواب حينها في مدة الأربعة أشهر الأخيرة من عمره وذلك حتى لا تؤثر تلك الحكومة بأي طريقة أو شكل على مجريات انتخاب مجلس النواب الذي يلي ذلك المجلس.
أنا شخصيا أرى أن لا تذهب الدولة إلى ذلك الخيار مباشرة بعد انتخاب مجلس النواب القادم، بل تنتظر مجلسا أو مجلسين قادمين حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية تماما وبعد أن تترسخ هذه التجربة تماما يتم التوجه إلى حكومات يشكلها حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية. والدافع وراء هذا الطرح هو لو فشلت تلك التجربة البرلمانية الحزبية لا قدر الله، لا نريد أن يمتد ذلك الفشل إلى الحكومة.
وبالعودة إلى واقع الحال، فأرى من الأفضل أن يُحل مجلس النواب الحالي حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية واستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب وذلك حتى يتسنى تشكيل حكومة جديدة يكون جميع الأعضاء فيها بما فيهم الرئيس غير حزبيين حتى تُجرى الانتخابات في عهدها بعيدا عن أي فرصة أو احتمال للتأثير على مجريات العملية الانتخابية لا من قريب ولا بعيد.
وقد تستمر تلك الحكومة غير الحزبية في الخدمة حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية. وبعد ذلك، قد تُعطى لحزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية بعد أن يشتد عود ممارستها فرصة تشكيل الحكومات المستقبلية.
لا شك في أن قرارات الدولة تحكمها مصلحتها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ولا تتأثر بأي رغبات أو طموحات لا تتفق مع الصالح العام.

MENAFN09032024000072011014ID1107956024

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