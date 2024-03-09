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ليس قرارا عابرا

3/9/2024 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في سياق التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية، أثبتت السياسات الاقتصادية للأردن قدرتها على الصمود أمام ما يحدث، فالإعلان الأخير من وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى "B+/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يشكل فقط شهادة على استقرار الأردن الاقتصادي ولكن يعكس أيضا مرونته في مواجهة الأزمات.
السياق الذي يحيط بهذا التثبيت يتمثل في حرب محتدمة على غزة، والتي ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، مشكلة عبئا إضافيا على الأردن من خلال تأثيراتها على القطاع السياحي والتجاري، وعلى الرغم من ذلك، أظهر الأردن قدرة ملحوظة على التكيف والمحافظة على استقراره الاقتصادي والمالي.
هذا التثبيت ليس فقط دليلا على الثقة في السياسات الاقتصادية الأردنية، ولكنه يأتي أيضا كرسالة مطمئنة للمستثمرين والشركاء الدوليين حول قدرة الأردن على التعامل مع الشدائد، فالنظرة المستقرة التي توقعتها وكالة ستاندرد آند بورز، تعكس بأن الأردن سيظل بمنأى عن الاضطرابات السياسية الداخلية الكبرى.
وفي السياق العالمي، تعد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية اختبارات حقيقية لقوة ومرونة الاقتصادات الوطنية، فالأردن، عبر نهجه المتوازن والحكيم في التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، يبرز كمثال يحتذى به في الاستقرار والتكيف، والتثبيت الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز يؤكد على الثقة بالأسس الاقتصادية للبلاد وقدرتها على المحافظة على استقرارها المالي في وجه الأزمات.
هذا التقييم الإيجابي يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة، وفي ظل الظروف الحالية، يصبح من الضروري للدول أن تتخذ خطوات استباقية ومدروسة لحماية اقتصاداتها، والأردن يقدم نموذجا لكيفية تحقيق ذلك بنجاح، ومن خلال الاستمرار في تطبيق سياسات مالية واقتصادية قوية، يمكن للأردن أن يواصل تعزيز مرونته واستقراره الاقتصادي، مؤكدا مكانته كركيزة للاستقرار في المنطقة.
وزارة المالية أكدت على هذا التقييم الإيجابي، مشيرة إلى أن التثبيت يأتي كنتيجة لنجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق تقدم ملحوظ في خفض العجز وإدارة دين الدولة، فهذه الإجراءات تمثل خطوات استباقية مهمة في بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الشدائد الخارجية.
إضافة إلى ذلك، يبرز الدور الحيوي للدعم المالي الدولي الذي تتوقع الوكالة استمراره، وهذا الدعم ليس فقط عاملا مساعدا في تخفيف الضغوطات الاقتصادية، ولكنه يعكس أيضا الثقة الدولية في الإدارة الاقتصادية للأردن.
الأردن، بهذا المعنى، يقدم نموذجا للصمود والتكيف في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، إذ أن تثبيت التصنيف الائتماني في ظل هذه الظروف يؤكد على قوة ومتانة السياسات الاقتصادية والمالية التي ينتهجها الأردن، ويشير إلى قدرة الأردن على توفير بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي، حتى في أوقات الأزمات.
وفي الختام، يمكن القول إن الأردن، من خلال استراتيجياته الاقتصادية والمالية الحكيمة، يعزز مكانته كدولة قادرة على الصمود في وجه العواصف الجيوسياسية، مؤكدا على أهمية الاستقرار والتخطيط الاستراتيجي في بناء اقتصاد قوي ومرن.

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