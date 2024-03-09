العقبة ثاني أفضل ثلاث وجهات خضراء عالمية



وبحسب بيان لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس، اعلن ذلك خلال مشاركة السلطة في معرض (ITB Tourism Trade Fair) 2024 الذي يقام سنويا في مدينة برلين بالمانيا بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز.



ووقع الفايز على هامش المعرض اتفاقية مع منظمة الوجهات الخضراء (Green destination) ممثلة برئيس المنظمة ألبير سلمان وبحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، لتمهد الطريق للعقبة كي تنافس على أفضل وجهات سياحية عالمية، نتيجة اتباعها العديد من معايير الاستدامة ضمن برامج منظمة الوجهات الخضراء.



كما تقدمت العقبة في أول 15 معيارا ضمن قصة نجاح مرصد طيور العقبة، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، كمنتج سياحي بيئي مهم و غني بالتنوع الحيوي من خلال إعادة تحويل استخدام المياه العادمة لتكون صالحة للاستخدامات غير النقية في دولة تفتقر للموارد المائية عالميا، وتأهلت العقبة بنجاح مرصد الطيور العقبة للدخول ضمن أفضل مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في فئة المناخ والبيئة.



كما حققت العقبة نجاحا آخر بوصولها لقائمة أفضل ست قصص لوجهات سياحية مستدامة عالميا، إذ تم اختيارها مرة أخرى كواحدة من أفضل ثلاث وجهات اختارتها لجنة أخرى من محكمين دوليين مختصين، كما تم التصويت للفوز بجائزة رأي الجمهور كأفضل قصة نجاح مفضلة لديهم.



يذكر أن توقيع الاتفاقية مع منظمة الوجهات الخضراء، يهدف الى التعاون في تطبيق استراتيجية النمو الأخضر الهادفة إلى توجيه وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبناء خارطة طريق للسياحة المستدامة ذات المستوى العالمي والسعي للحصول على شهادة لغايات جعل العقبة وجهة سياحية مستدامة تنافس على نطاق عالمي.