Saturday, 09 March 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إربد.. مسيرة حاشدة تستنكر الصمت تجاه مجازر غزة

3/9/2024 2:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي

انطلقت من المسجد الهاشمي في اربد مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.


وردد المشاركون هتافات منددة بالتحالف الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.


وأكدوا التضامن مع اهل فلسطين فيما يواجهون من حرب إبادة وحرمانهم من الغذاء والدواء، مجددين التأكيد على موقف الشعب الاردني الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني.


ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الالتفات التي المجازر التي ترتكب بحق أطفال ونساء فلسطين، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي تجاه المجازر الصهيونية في قطاع غزة.


وأشادوا بالعمليات النوعية للمقاومة وما حققوه من خسائر ضد العدو الصهيوني.


وشددوا على أهمية الاستمرار في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، داعين العالم العربي والإسلامي إلى توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.

MENAFN09032024000072011014ID1107956020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث