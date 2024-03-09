إربد.. مسيرة حاشدة تستنكر الصمت تجاه مجازر غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد التميمي

انطلقت من المسجد الهاشمي في اربد مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وردد المشاركون هتافات منددة بالتحالف الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.



وأكدوا التضامن مع اهل فلسطين فيما يواجهون من حرب إبادة وحرمانهم من الغذاء والدواء، مجددين التأكيد على موقف الشعب الاردني الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني.



ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الالتفات التي المجازر التي ترتكب بحق أطفال ونساء فلسطين، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي تجاه المجازر الصهيونية في قطاع غزة.



وأشادوا بالعمليات النوعية للمقاومة وما حققوه من خسائر ضد العدو الصهيوني.



وشددوا على أهمية الاستمرار في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، داعين العالم العربي والإسلامي إلى توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.