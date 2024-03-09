العقبة : وقفة عربية وعالمية حاسمة لإنهاء العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة
طالبت الفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في محافظة العقبة بوقفة عربية وعالمية جادة وحاسمة لانهاء الحرب وعدوان الاحتلال الاسرائيلي السافر على قطاع غزة فوراً.
وقالت الفعاليات في وقفتها الاسبوعية بعد صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال في وسط المدينة إن ما يجري في قطاع غزة منذ 5 أشهر هو حرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تُناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.
MENAFN09032024000072011014ID1107956019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.