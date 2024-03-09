العقبة : وقفة عربية وعالمية حاسمة لإنهاء العدوان على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

طالبت الفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في محافظة العقبة بوقفة عربية وعالمية جادة وحاسمة لانهاء الحرب وعدوان الاحتلال الاسرائيلي السافر على قطاع غزة فوراً.



وقالت الفعاليات في وقفتها الاسبوعية بعد صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال في وسط المدينة إن ما يجري في قطاع غزة منذ 5 أشهر هو حرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.



ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تُناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.