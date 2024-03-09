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أعشاب بحرية سليمة لكوكب سليم.. احتفالية بيئية بالعقبة

3/9/2024 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - بمناسبة اليوم العالمي للأعشاب البحرية الذي حددته الأمم المتحدة منذ العام 2022 في مستهل آذار (مارس) من كل عام، احتفلت جهات سياحية وبحرية في العقبة، هذا العام بهذا اليوم الذي جاء تحت عنوان "أعشاب بحرية سليمة لكوكب سليم".
وقد قامت عدة مؤسسات معنية بالبيئة في المدينة الساحلية، بتعزيز إجراءاتها لحماية البيئة البحرية، بخاصة في مجال حفظ الأعشاب البحرية، لما تتمتع به من دور مهم في النظم الإيكولوجية والحياة الطبيعية البحرية في خليج العقبة.
وفي هذا النطاق، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، إنه بعد عامين من الجهود في هذا الجانب، نجحت التدابير التي نفذتها بالحفاظ على الموارد من الأعشاب البحرية التي تشكلت في بحيراتها، إذ أصبحت تنمو بمعدلات متسارعة، وتغطي مساحات منها، وتنتشر على حواف شواطئها.
وقال دودين، إن أيلة أكدت التزامها بالحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية، بتعزيز إجراءاتها الرامية لحفظ الأعشاب البحرية، عبر سلسلة قواعد ومبادرات، مبينا أنه وبحسب تقديرات المسح البصري الذي أجرته أيلة في الشهر الماضي لأماكن انتشار الأعشاب البحرية، بلغت نسبة انتشارها الإجمالية في البحيرات وعلى حواف الشواطئ أكثر من 15 % من مساحة البحيرات، ويتوقع ارتفاعها مستقبلا.
وبين أن أيلة التقطت الرسالة منذ إعلان اليوم العالمي للأعشاب البحرية، وعززت من إجراءاتها وقواعدها الثابتة بالحفاظ على الموارد البيئية، وبما يحقق التنمية المستدامة لها، وضمن التزام الواحة بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
واشار دودين إلى أن أيلة تبنت الهدف 14 المعني بالحياة تحت الماء، ونعمل جاهدين على تعزيز الوعي بالموارد، وخصصنا برامج لتعزيز حفظ الأعشاب البحرية.
وأكد أن أيلة تنظم حملة عالمية ضمن جهودها للحفاظ على التنوع الحيوي، ونظرا للبيئة الثرية فيها، ورصيدها الطويل من النجاحات في التنمية المستدامة، فإننا نسخّر جهودنا لحماية النظم الإيكولوجية للأعشاب البحرية وتعزيزها، وندعم أيضا الجهود الوطنية ونشر الوعي بهذا المجال.
وضمن التزامها بأهداف التنمية المستدامة أضافت مسطحات مائية بطول 17 كلم لشواطئ العقبة، لخلق تنوع حيوي متكامل بداخل هذه المسطحات إلى جانب موارد تتناغم مع الحياة البحرية للبحر الأحمر.
وقال المختص في البيئة البحرية محمد الطواها، إن دور أيلة ذو أهمية كبيرة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص بحماية البيئة البحرية في العقبة. مشيرا إلى المبادرات والمشاريع التي نفذت ضمن سياسة الشركة المستدامة داخل حدودها، أو عبر دعم مختلف المؤسسات والجمعيات والمبادرات المحلية، الساعية لحماية مصادر البيئة البحرية.
وأشار الى ان الاعشاب البحرية تعد من الأنظمة البيئية والرئيسة، بجانب الشعاب والحيود المرجانية والبيئة الرملية التي يتميز بها الساحل الأردني، وتنتشر ضمن مناطق محددة، وتسجل 3 أنواع من الأعشاب البحرية سابقا مقابل الشواطئ الشمالية والجنوبية وغيرها.
وتعتبر الأعشاب البحرية من الموائل المعقدة وعالية الإنتاج، وذات أهمية كبيرة بتزويد الأنظمة البيئية البحرية الأخرى بوفرة من الخدمات عالية القيمة، ما يسهم بتعزيز تعافي النظم البيئية البحرية في العالم ورفاه البشر، وأمن المجتمعات الساحلية، وفق الطواها .
وبين أنها من الحلول الطبيعية الفعالة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، لكونها عنصرا أساسا من جهود التخفيف والتكيف، ومن خزانات طبيعية كبيرة، لتخزين الكربون، وتسهم بتخفي تحمض المحيطات، وتسهم بتعزيز صمود النظم البيئية والأنواع الأكثر حساسية.
وبين الطواها، أن دور أيلة تتبلور بإطلاق مبادرتها ومساهمتها بحماية الأعشاب البحرية إلى جانب الجهود الوطنية والعالمية بتخفيف الضغوط التي تتعرض لها، وتدهورها حول العالم نتيجة التاثيرات البشرية والطبيعية، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام.

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