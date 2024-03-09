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مهني المشارع.. برامج تدريب بشروط تعجز الشباب

3/9/2024 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- على الرغم من أن مركز تدريب مهني المشارع في لواء الغور الشمالي، فتح آفاق فرص عمل أرحب للعديد من الشباب، ما يخفف من حدة ظاهرة البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل، غير أن الشروط التي وضعتها المراكز المهنية للتدريب على التخصصات الجديدة تحول دون قدرة الشباب على الالتحاق بهذه البرامج، لاسيما صيانة سيارات الهايبرد والكهرباء الآخذة في الانتشار.
وكان مجلس اللامركزية للواء الغور الشمالي، عمل على استحداث تخصصات جديدة في مركز مهني المشارع، بحسب عضو لجنة اللامركزية عقاب العوادين، غير أنه يؤكد أن الشروط التى تم وضعها "معقدة للغاية، وقد تكون هناك ظروف اجتماعية واقتصادية حالت دون قدرة الشباب على الحصول شهادة الثانوية العامة التي يشترطها المركز".
وطالب العوادين الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الشرط، موكدا أن أغلب الشباب الحاصلين على الثانوية العامه يتوجهون إلى الجامعات، بينما تساهم تلك التخصصات الجديدة بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، أو الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح بالثانوية العامة.
ويقول إن المركز يقدم ثلاثة أنواع من البرامج التدريبية، يشتمل الأول على تخصصات: سكرتير/طابع، وصيانة أجهزة الحاسب، وتمديد الشبكات، وتصميم صفحات الإنترنت، مشيرا إلى أنه يشترط للالتحاق بهذا البرنامج أن يكون المتدرب أو المتدربة قد اجتازا الثانوية بنجاح.
أما البرنامج الثاني وهو للمستوى الماهر، فيتضمن مهن الكوافير للنساء، والخياطة، ويشترط للانتساب فيه إنهاء الصف العاشر، فيما يوفر البرنامج الثالث تخصصات ذات مستوى مهارة محدد، وهي: مشغل آلة درزة، ومساعدة كوافير، ومساعد حلواني، ويشترط في المتدرب إتقان القراءة والكتابة إلى جانب اللياقة الصحية.
بدوره، يؤكد مدير المركز معن الذينات أن التدريب لا يقتصر على الجانب المهني العملي فقط، بل يجري تزويد المتدربين بمعارف حول عالم الأعمال ومهارات حياتية مختلفة، مثل كيفية التواصل مع الآخرين، مشيرا إلى أن المركز يقوم بمتابعة الخريجات، والعمل على توظيفهن في الصالونات ومراكز التجميل والمصانع المنتشرة في مناطق اللواء.
ويضيف الذينات أن المركز يعمل على إكساب العديد من المتدربين والمتدربات المهارات المختلفة والمتنوعة، وتعليمهم كيفية اكتشاف ذواتهم والتعبير عن أنفسهم، وتسويق مهاراتهم لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.
وبخصوص الحصول على المستوى المهني الخاص ببرامج مركبات الهايبرد والكهرباء أكد الذينات أن هذه البرامج تتطلب الحصول على الثانوية العامة؛ لأن المستوى عال جدا ويحتاج إلى تركيز ومهارة، مشيرا إلى أن هناك بعض التخصصات قد تناسب المؤهلات العلمية الأخرى، وهي أيضا تؤهل لسوق العمل.
من جهته يقول العشريني محمد الرياحنة إن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها حالت دون قدرته على الحصول على شهادة الثانوية العامة، ورغم ذلك حاول التسجيل في برامج المركبات دون جدوى رغم محاولاته العديدة، فاضطر لتغيير توجهاته.
أما الشاب علي القويسم فقال إن الشروط "تعجيزية" لأن أغلب الشباب في اللواء غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة، ومن يحصل عليها يختار الدراسة في الجامعات المنتشرة في المحافظات، مؤكدا ضرورة أن تكون تلك الدورات من نصيب الشباب الذين لم يحالفهم الحظ جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول المواطن محمد الخشان إنه حاول تسجيل ابنه في دورات خارج اللواء لتعلم صيانة سيارات الهايبرد والكهرباء، لكن تلك الدورات مكلفة للغاية وتفوق قدرته المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء، مطالبا بإعادة النظر في شروط الحصول على تلك الدورة.
يذكر أن مركز مهني المشارع تم افتتاحة في العام 1986، ويشتمل على حوالي 350 متدربا من كلا الجنسين، من بينهم 70 فتاة.

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