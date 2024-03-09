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المطابخ الإنتاجية بجرش.. فرصة للسيدات لتحسين دخلهن في رمضان

3/9/2024 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – حولت مئات من السيدات الجرشيات مطابخ منازلهن لمطابخ إنتاجية جراء زيادة الطلب على إعداد المأكولات الرمضانية والولائم والحلوى في شهر رمضان المبارك مقابل أجور ثابتة ومجدية، للتغلب على الظروف الاقتصادية التي تعانيها عوائلهن ذات الدخل المحدود وتوفير الآلاف من فرص العمل الموسمية لسيدات المجتمع المحلي.
في سبيل حشد أكبر كمية ممكنة من الطلبيات تتسابق السيدات المنتجات في مطابخهن الإنتاجية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن أبرز الأنواع والأصناف وتخفيضات في الأجور وإعداد كميات كبيرة قبيل حلول شهر رمضان والاستعداد لإعداد الولائم الرمضانية بمختلف الكميات، لا سيما وأن هذه المطابخ تعمل على تشغيل سيدات المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لا تقل عن 5 فرص في كل مطبخ إنتاجي لضمان تجهيز مختلف الأصناف في مواعيد محددة.
إلى جانب ذلك تستخدم ربات المنازل مطابخ منزلهن أو يخصصن غرفا صغيرة من منزلهن للعمل فيها، أو تنضم لجمعية خيرية أو تعاونية يتوفر فيها مطابخ مجهزة لإعداد الطعام والطلبيات مقابل أجور رمزية، وتحرص كل سيدة على التشبيك مع المجتمع المحلي المحيط بها وحجز كافة طلبات إعداد الطعام، بخاصة في شهر رمضان الذي يشهد حركة نشطة في الدعوات الرماضية وإعداد قوائم من الطعام المتنوع.
وقالت جميلة أبو ملحم وهي صاحبة مطبخ إنتاجي منزلي، إن العمل في إعداد الطعام من المهن التي تتقنها السيدات وتتفنن فيها ويساعدها فيها أبناؤها، لا تحتاج إلى خبرات أو دراسة أو أجهزة ومعدات كبيرة ويقتصر العمل فيها على توفير أدوات الطبخ العادية وهي متوفرة في كافة المنازل وتحضير قوائم الطعام المختلفة وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه الولائم الرمضانية وتجهيز أصناف وأشكال متعددة من الطعام، وقد انتهت في تجهيز العديد من المأكولات والمربيات والمخللات ومشتقات الألبان التي تحتاجها الأسر في الشهر الفضيل وتستقبل حاليا حجوزات الولائم الرمضانية.
وأكدت أبو ملحم أن شهر رمضان، يعتبر ذروة موسم العمل وتحرص فيه كل سيدة تعمل في هذا المجال على حجز أكبر عدد ممكن من الطلبيات والتشبيك في المجتمع المحلي الذي تعيش فيه والتواصل معهم لإطلاعهم على أصناف وأشكال الطعام التي تعدها، وتستعين بأيدي عاملة بأبنائها وسيدات المجتمع المحلي لمساعدتها في إعداد الولائم التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
إلى ذلك أكدت ربة المنزل فادية المصري، أنها امتهنت الإنتاج الغذائي لتتمكن من إعالة أسرتها وتوفير مصدر دخل لهم، لافتة إلى أنها تعمل على إعداد الطعام منذ 5 سنوات وتعمل بشكل متواصل في هذه المهنة، لا سيما وأن المناسبات مستمرة والمئات من العوائل يفضلون طهو الطعام في مطابخ إنتاجية يثقون بمنتوجاتها وبنظافتها وبدقة المواعيد وبطعم وجودة عالية في شهر رمضان.
وأكدت المصري أن أبناءها يساعدونها بإعداد الطعام عبر تنظيف الأدوات وفرم الخضار وإعداد المعجنات والأعمال البسيطة التي يستطيعون القيام بها، وهذا العمل ينمي فيهم المسؤولية وحب العمل وضرورة المساعدة والتعاون في توفير مصدر رزق للأسرة، وعند زيادة الحجوزات في شهر رمضان تستعين بسيدات المجتمع المحلي مقابل أجر لتتمكن من إعداد كافة الطلبيات بجودة ودقة عالية لضمان جذب طلبيات أخرى.
وترى أن العمل بشكل فردي أفضل من العمل مع الجمعيات الخيرية لاختلاف الأجور وساعات العمل، غير أن الجمعيات الخيرية مجهزة بمعدات والعديد من السيدات يبعدن عن تلك الجمعيات، غير قادرات على العمل داخل الجمعيات ويفضلن العمل في منازلهن بشكل فردي لتحقيق هامش ربح أعلى في موسم الذروة وهو شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك قالت نبيلة محمود وهي رئيسة جمعية خيرية، إن أهم البرامج التي تنفذها الجمعيات هي المطابخ الإنتاجية لا سيما وأنها توفر فرص عمل لربات المنازل وتشهد إقبالا واسعا على مدار العام وتوفر مصادر رزق ثابتة للأسر، عدا عن الإقبال على هذه المهنة من مختلف فئات المجتمع.
وقالت إن الجمعيات توفر معدات ومطابخ واسعة، تتوفر فيها كافة المواصفات والشروط الصحية المناسبة التي تنتج منتوجات غذائية ذات مواصفات عالية وبمواعيد دقيقة ومنتوجات مميزة.
وأكدت محمود، وهي تدير أكثر من مطبخ إنتاجي، أن الأجور التي تتقاضاها السيدات عن العمل في تلك المطابخ جيدة وتغطي تكاليف العمل لا سيما وأن الجمعيات الخيرية قريبة من المنازل ولا تحتاج السيدات لأجور مواصلات أو تكاليف أخرى.
إلى ذلك قالت رئيسة جمعية بيت خيرات سوف سمية كريشان، إن الجمعية تنفذ مشاريع واسعة في المطابخ الإنتاجية وهي تشهد إقبالا غير مسبوق وتقدم وجبات الطعام داخل الجمعية وتعمل في قطاع السياحة عبر المسارات السياحية التي تمر بالجمعية التي تقع على إحدى قمم بلدات سوف.
وترى كريشان أن العمل في المطابخ الإنتاجية سهل ومتوفر في المجتمعات المحلية وبأسعار مناسبة ويشهد إقبالا على مدار الساعة وتختلف أنواعه وأصنافه في كل المواسم الإنتاجية ولا يحتاج لتدريب إلا في مجال محدودة، وينشط العمل في شهر رمضان وهو موسم يوفر فرص عمل لما يزيد على 20 سيدة في بيت خيرات سوف.
وأكدت كريشان أن السيدات العاملات في المطابخ الإنتاجية وعضوات الجمعيات الخيرية يتلقين دورات تدريبية وتأهيلية لإنتاج أصناف متنوعة ومتطورة ويطلعن على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في فنون الطهي كذلك.

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