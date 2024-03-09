كأسا المؤسس لمبارزة الخالدية وضيدان

(MENAFN
- Al Watan) توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بكأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة، بعد انتصار مبارزة الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان، بالشوط الـ11، من الحفل الـ 110 للنادي، الذي أقيم على كأسي المؤسس
وتوج أمير الرياض، الأمير متعب بن عبدالله بكأس المؤسس للإنتاج بعد انتصار الجواد ضيدان لأبناء الملك عبدالله بالشوط
- 12 شوطا شهدها الحفل 110
- الشوطان الـ11 و الـ12 خصصا لكأسي المؤسس
- مبارزة الخالدية كسب الشوط الـ12 وكأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة
- ضيدان كسب الشوط الـ12 وكأس المؤسس للإنتاج المحلي
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