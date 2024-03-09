Saturday, 09 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأسا المؤسس لمبارزة الخالدية وضيدان

3/9/2024 2:20:18 PM
(MENAFN- Al Watan) توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بكأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة، بعد انتصار مبارزة الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان، بالشوط الـ11، من الحفل الـ 110 للنادي، الذي أقيم على كأسي المؤسس

وتوج أمير الرياض، الأمير متعب بن عبدالله بكأس المؤسس للإنتاج بعد انتصار الجواد ضيدان لأبناء الملك عبدالله بالشوط
- 12 شوطا شهدها الحفل 110
- الشوطان الـ11 و الـ12 خصصا لكأسي المؤسس

- مبارزة الخالدية كسب الشوط الـ12 وكأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة

- ضيدان كسب الشوط الـ12 وكأس المؤسس للإنتاج المحلي

MENAFN09032024000089011017ID1107956014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث