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10 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمسالخ للتأكد وفرة السلع والمنتجات - جريدة الوطن السعودية

3/9/2024 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة (10.102) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ خلال الفترة من 1 - 12 من شهر شعبان الجاري؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية وذلك قبيل أيام من بداية شهر رمضان الفضيل.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية على معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة خلال الفترة من 8- 12 من شهر شعبان الجاري؛ بلغت (4364) جولة رقابية، رصدت خلالها (119) مخالفةً، وأصدرت (607) إنذارات، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ(1162) جولة، تلتها القصيم بـ(822) جولة، ثم مكة المكرمة بـ(812) جولة، ثم منطقة عسير بـ(575) جولة، ثم جازان بـ(479) جولة، ثم تبوك بـ(303) جولات، بعدها نجران بـ(112) جولة، والحدود الشمالية بـ(99) جولة.
وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم توفر ماكينة الدفع الإلكتروني، ورصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
ودعت "البيئة" إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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