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7 فعاليات تحتفي بيوم العلم

3/9/2024 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تستعد مناطق المملكة للاحتفاء بيوم الوطن، استنفرت إدارة تعليم منطقة جازان جهودها في رسم خارطة طريق الاحتفاء بيوم العلم بدءا من الغد، وتستمر لمدة 4 أيام، وتتمثل في 7 فعاليات احتفالية تعزز مكانة العلم الوطني، وتعزيز روح الولاء والانتماء، وتعظيم رمزية العلم الوطني ودلالته التاريخية لدى الطلاب والطالبات.
وأوضح تعليم جازان أن الاحتفاء بيوم العلم سوف يكون عبر خطة تتضمن التعريف بهذه المناسبة والقيمة الوطنية للعلم الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات لهذا الوطن الغالي، إضافة للتعريف بالمراحل التاريخية لتطور رايتنا ودلالات رموزه التي يحملها، والبروتوكولات الرسمية لاستخدام العلم وتعزيز أهمية الحفاظ عليه وعدم العبث به.
وتستمر فعاليات الاحتفاء حتى 14 مارس الجاري وتشمل على ((صوت بلادي)) بتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن تعظيم العلم الوطني والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية وتنفيذ مسابقات ثقافية تشير إلى الاعتزاز والشموخ والانتماء بالاستفادة من المضامين التي يحملها العلم الوطني، وتنظيم مسيرة طلابية كشفية تهدف لتعزيز مكانة العلم في نفوس الطلبة وروح الولاء والانتماء والحديث عن تاريخ العلم السعودي واستثمار دروس التربية الفنية بالمدارس لنشر ثقافة العلم الوطني، ورسم مراحل تطوره التي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.

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