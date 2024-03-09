زينة وفوانيس وجداريات رمضان تكافح التشوه البصري

(MENAFN
- Al Watan) حول شباب محافظات جازان جداريات الأحياء السكنية إلى لوحات فنية وتشكيلية، أضفت الجماليات والشعبيات استعدادًا لشهر رمضان، في وقت تكافح الجداريات الفنية التشوه البصري، وتحسن المشهد الحضري، وسط مطالب بتشجيع البلديات، وإشراك المتطوعين والمتطوعات.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) سباق الأهالي في صبغ جدران الأحياء بالرسومات الشعبية التي تمثل البيئة المحلية، وتحكي واقع الناس في رمضان أبرزها شراء الفول، ومدفع رمضان، والجري للحاق بالإفطار، والرسومات الكرتونية، وتجمع العائلة، والجلسات الشبابية داخل الأحياء، وتناول القهوة وذلك بشكل فريد.
6 مظاهر
تتسابق محافظات جازان مع دخول شهر رمضان في العمل على تزيين الشوارع والأحياء السكنية، ووضع الزينات في مداخل ومخارج الأحياء، وكتابة العبارات الترحيبية لشهر رمضان، وتبادل الزيارات، وممارسة الألعاب الشعبية أبرزها الفرفيرة، والضومنة، والكيرم، وانتشار الدورات الرمضانية، ويتحول معها شهر رمضان إلى خلية نحل لا تهدأ.
فكرة نوعية
أكد المواطن علي خرمي، أن حي السلام في محافظة أبوعريش يمثل الريادة على مستوى منطقة جازان في تنفيذ الأفكار الرمضانية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن معظم الأحياء تعمل على تجديد الجداريات بالرسومات الكرتونية، ووضع الفوانيس، كي تعيش معها روحانية رمضان، مطالبًا بوضع جوائز تقديرية وتشجيعية للأحياء، كي تتنافس على مكافحة التشوه البصري بطريقة فريدة من نوعها.
إشراك البلديات
أوضح مصدر لـ((الوطن))، أنه يفترض إشراك فرق تطوعية والبلديات لممارسة الأعمال الفنية على جداريات الأحياء، مشيرًا إلى أنها تمثل أهالي الأحياء السكنية، وأنه يفترض اختيار خطاطين للكتابات لإظهار الرسومات بشكل احترافي.
أحياء الدرب
في حارة الميدان ببيش، قال الشباب: في كل عام ومع قرب شهر رمضان نقوم بمثل هذه المبادرة، ولكن في هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة بكوادر وبجهود ذاتية من أعمال تجهيزات وتزيين الحارة، وجميع العاملين في هذه المبادرات من أبناء الحي النجارين والحدادين والكهربائية والدهانين والرسامين.
وأشاروا إلى أن التنافس والسباق بينهم وبين الحارات الأخرى المجاورة كبير في بيش، والهدف جعل الحي أجمل وبيئة جاذبة في الليالي الرمضانية ونحن نعمل وفق جهودنا الذاتية.
وضمن استعدادات أحياء الدرب الميدان والدير لاستقبال شهر رمضان قام مجموعة من الشباب بأعمال التزيين وتركيب الفوانيس ولمبات الزينة والرسومات، وفي حي أبوالسداد أيضا تبنت مجموعة من الأهالي أعمال التزيين في الشوارع، وفي لفتة وفاء حيث قام شقيق الشهيد أحمد محمد قاسم شبلي برسم صورة شقيقه الذي استشهد في وقت سابق بالحد الجنوبي على جدار منزله، ضمن أعمال التزيين.
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