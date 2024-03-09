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زينة وفوانيس وجداريات رمضان تكافح التشوه البصري

3/9/2024 2:16:45 PM

(MENAFN- Al Watan) حول شباب محافظات جازان جداريات الأحياء السكنية إلى لوحات فنية وتشكيلية، أضفت الجماليات والشعبيات استعدادًا لشهر رمضان، في وقت تكافح الجداريات الفنية التشوه البصري، وتحسن المشهد الحضري، وسط مطالب بتشجيع البلديات، وإشراك المتطوعين والمتطوعات.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) سباق الأهالي في صبغ جدران الأحياء بالرسومات الشعبية التي تمثل البيئة المحلية، وتحكي واقع الناس في رمضان أبرزها شراء الفول، ومدفع رمضان، والجري للحاق بالإفطار، والرسومات الكرتونية، وتجمع العائلة، والجلسات الشبابية داخل الأحياء، وتناول القهوة وذلك بشكل فريد.
6 مظاهر
تتسابق محافظات جازان مع دخول شهر رمضان في العمل على تزيين الشوارع والأحياء السكنية، ووضع الزينات في مداخل ومخارج الأحياء، وكتابة العبارات الترحيبية لشهر رمضان، وتبادل الزيارات، وممارسة الألعاب الشعبية أبرزها الفرفيرة، والضومنة، والكيرم، وانتشار الدورات الرمضانية، ويتحول معها شهر رمضان إلى خلية نحل لا تهدأ.
فكرة نوعية
أكد المواطن علي خرمي، أن حي السلام في محافظة أبوعريش يمثل الريادة على مستوى منطقة جازان في تنفيذ الأفكار الرمضانية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن معظم الأحياء تعمل على تجديد الجداريات بالرسومات الكرتونية، ووضع الفوانيس، كي تعيش معها روحانية رمضان، مطالبًا بوضع جوائز تقديرية وتشجيعية للأحياء، كي تتنافس على مكافحة التشوه البصري بطريقة فريدة من نوعها.
إشراك البلديات
أوضح مصدر لـ((الوطن))، أنه يفترض إشراك فرق تطوعية والبلديات لممارسة الأعمال الفنية على جداريات الأحياء، مشيرًا إلى أنها تمثل أهالي الأحياء السكنية، وأنه يفترض اختيار خطاطين للكتابات لإظهار الرسومات بشكل احترافي.
أحياء الدرب
في حارة الميدان ببيش، قال الشباب: في كل عام ومع قرب شهر رمضان نقوم بمثل هذه المبادرة، ولكن في هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة بكوادر وبجهود ذاتية من أعمال تجهيزات وتزيين الحارة، وجميع العاملين في هذه المبادرات من أبناء الحي النجارين والحدادين والكهربائية والدهانين والرسامين.
وأشاروا إلى أن التنافس والسباق بينهم وبين الحارات الأخرى المجاورة كبير في بيش، والهدف جعل الحي أجمل وبيئة جاذبة في الليالي الرمضانية ونحن نعمل وفق جهودنا الذاتية.
وضمن استعدادات أحياء الدرب الميدان والدير لاستقبال شهر رمضان قام مجموعة من الشباب بأعمال التزيين وتركيب الفوانيس ولمبات الزينة والرسومات، وفي حي أبوالسداد أيضا تبنت مجموعة من الأهالي أعمال التزيين في الشوارع، وفي لفتة وفاء حيث قام شقيق الشهيد أحمد محمد قاسم شبلي برسم صورة شقيقه الذي استشهد في وقت سابق بالحد الجنوبي على جدار منزله، ضمن أعمال التزيين.

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