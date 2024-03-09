Saturday, 09 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصة قصيدة المقناص يالله أنا طالبك حمراء هوى بالي

3/9/2024 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما كنت صغيرا كان هناك أبيات جميلة عن المقناص، وكان يغنيها بلحن جميل الفنان المشهور مطلق الذيابي المعروف "بسمير الوادي"، وكان كبار السن يتحدثون عن قصتها:
وهي أن هناك رجل قحطاني لديه ابنة جميلة تسمى"ابها" بكسر ألف البداية، فكان جميع أبناء عمومتها يريدونها فأصيب والدها بحيرة، فلا يستطيع أن يفضل أحدهم على الآخر، ولكي يسلم من هذا الحرج وضع شرطا لمن يريد الحصول عليها، فعلى من يريدها أن يأتي ب 80 بيتا من الشعر، تنتهي قافيتها الأخيرة باسمها، فعجزوا عن ذلك.
وكان لدى أبيها مولى فقال المولى: أنا يا عمي استطيع أن آتي بشرطك ولكن بشرط أن تعطيني ما أريد، فقال له والدها ولك ذلك، فنظم القصيدة وأسمعها عمه ومطلعها:
ولد العطيفي عدا بالمرقب العالي
في رأس عيطا تصافقني هبايبها
فلما أتمها، قال له عمه وماذا تريد، قال: أريد أن تعتقني فأعتقه.
وبغض النظر عن صحة هذه القصة من عدمه، فمن الأمانة العلمية أن ننسبها لصاحبها حسب معرفتنا بشاعرها منذ 60 سنة، لأنني قد رأيت في الأونة الأخيرة في مواقع التواصل من ينسبها لغيره، وخاصة للفارس فراج بن ريفه القرقاح، لأنها تتوافق مع قصيدته التي أرسلها للشيخ ابن شفلوت في الوزن والقافية ومطلعها:
قـال ابن ريفـه بـدا بالمرقب العالي
وأخيـل مزن من المنشأ يهـل ابهـا
فظن الكثيرون أنها له.
فقصيدة ابن ريفة كانت موجهة للشيخ ابن شفلوت يطلب منه التوسط لحل مشكلة له مع جماعته كان جاليا بسببها.
وبعد التدقيق في القصيدتين من حيث الهدف والأماكن التي ذكرت، لا يمكن أن تكون أبيات المقناص من ضمن قصيدة ابن ريفه، فكل ما يتمناه ابن ريفه هو أن تحل مشكلته مع جماعته.
هذا رأيي في ما يخص نسبة هذه الأبيات، مع كامل احترامي وتقديري لكل من سبق أن نسبها لابن ريفة أو غيره، سواء كتابيا أو صوتيا، مالم يكن هناك مصادر مكتوبة قبل اشتهارها بعد غناء سمير الوادي رحمه الله لها، فأغلب هؤلاء معتمدون على توافقها مع قصيدة بن ريفة في الوزن والقافية، ولا اعتقد أن كبار السن من أحفاد ابن ريفة يؤيدون هذه النسبة لعلمهم بعدم صحتها. هذا والله أعلى وأعلم.
وأخيرا: وجدت ذكرا لقصيدة العطيفي في مواقع التواصل، ولكن لم آخذ منها شيئا، بل اعتمدت على ماكنت احفظه منها، وبمساعدة من بقي من بعض كبار السن الذين كنت أجالسهم، وحاولت الاختصار قدر الإمكان لظروف النشر.
قال العطيفي عدا في المرقب العالي
في رأس عيطا تصافقني هبايبها
عسى يعـله حقـوق الديـم هــطـالي
هاشل من المزن لا هـلـت سكايبها
جلست في مرقبي ما حولي الوالي
أحاسب النفس بالـزلـة وأعـاتـبهـا
ويا الـلـه أنـا طالبك حمراء هوا بالي
لا روّح الجـيـش طـفـاح جنـايـبهـا
لاروّح الجيش حاديه أشهب اللالي
لا هي تـورد وسيـع صـدر راكبهـا
لا روحت مع سباريت الخلا الخالي
كـن الذيـابـه تـنهش من جـوانبهـا
الـلي على كورها واللي بالأحبـالي
واللي على عيزها واللي بغاربها
مع بندق ما صنعها الصانع التالي
من صنعة البيض ما تذكر معايبها
ريحة جفدها مثل وادي سالي
ولا هنوف تدور من يلاعبها
يازين طرد بها غزلان الأسهالي
يم الفريدة واعدي في زرايبها
ذبحت بها عشرة والفي ما مالي
والحادية روحت تثلغ مضاربها
حييت ورحمت يا عود شراها لي
من واحد جابها للسوق جالبها
حديدها واذكر الله كنه ريـالي
كـن الحيـايـا تـلـوى مـع مقاضبهـا
والـيا لفونـا من المقـناص زعـالي
أحـدٍ مـدح بـنـدقـه وأحـدٍ يعـذربهـا
بشرتهـم بالعشا مـن عقـب مقيالي
والقايـده مع مـرد الكـوع ضاربهـا

MENAFN09032024000089011017ID1107955995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث