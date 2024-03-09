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أرامكو تفتتح أول محطة بحرية لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود

3/9/2024 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية، افتتاح "أرامكو مارينا" أول محطة بحرية لها في المملكة تحمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية الخاصة بمحطات أرامكو السعودية، لتزود اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك تزامنا مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
وأكدت "أرامكو" أن افتتاح المحطة يأتي في إطار جهود الشركة للإسهام في دعم قطاع السياحة في المنطقة وتطوير التنمية السياحية في المملكة، وفصلا جديدا في جهود توسيع وجود الشركة عبر سلسلة القيمة في المملكة.
وتخدم المحطة العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، بطاقة تشغيلية تبلغ أكثر من 65 مليون لتر سنويا.

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