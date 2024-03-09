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إغلاق 39 محطة وقود وإحالة المتورطين إلى النيابة

3/9/2024 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، مضخاتِ 39 محطة وقود مخالفة، في 19 مدينة ومحافظة بالمملكة، حيث قامت بتركيب أجهزةِ تغيير ِ كمياتِ الوقود المباعة، على المضخات.
وأكدت اللجنة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، مشددة على أهمية ِالتزام ِمحطات الوقود والعاملين فيها، بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم ِالتهاون في إيقاع العقوبات النظامية، على كل من يَـثبُـت تورطُهُ في غش ِأو تضليل ِالمستهلكين.

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