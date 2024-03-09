إغلاق 39 محطة وقود وإحالة المتورطين إلى النيابة

(MENAFN
- Al Watan) أغلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، مضخاتِ 39 محطة وقود مخالفة، في 19 مدينة ومحافظة بالمملكة، حيث قامت بتركيب أجهزةِ تغيير ِ كمياتِ الوقود المباعة، على المضخات.
وأكدت اللجنة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، مشددة على أهمية ِالتزام ِمحطات الوقود والعاملين فيها، بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم ِالتهاون في إيقاع العقوبات النظامية، على كل من يَـثبُـت تورطُهُ في غش ِأو تضليل ِالمستهلكين.
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