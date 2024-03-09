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أبوظبي تعيد السوبر السعودي للخارج

3/9/2024 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر السعودي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ11 من أبريل المقبل، ووقع الاتحاد عقد رعاية مع دائرة الثقافة والسياحة ((أبوظبي))؛ لتكون بموجبه شريكًا رسميًا لاستضافة كأس السوبر السعودي.
وتضمنت أهم مزايا الرعاية إقامة البطولة في أبوظبي، خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ11 من أبريل المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.
وتنطلق مباريات نصف النهائي في الـ8 من أبريل، بمواجهة الاتحاد والوحدة على إستاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على إستاد محمد بن زايد، ومن ثم سيتواجه الفائزان من نصف النهائي في المباراة النهائية في الـ11 من أبريل على إستاد محمد بن زايد.
وتعتبر إقامة البطولة في أبوظبي هي المرة الأولى في إحدى الدول العربية، وللمرة الرابعة خارجيًا، بعد أن أقيمت في لندن في نسخ 2015، 2016، 2018.
يذكر أن الاتحاد هو حامل اللقب في النسخة الماضية، والهلال الأكثر تتويجًا باللقب بـ3 مرات.

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