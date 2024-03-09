أبوظبي تعيد السوبر السعودي للخارج

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر السعودي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ11 من أبريل المقبل، ووقع الاتحاد عقد رعاية مع دائرة الثقافة والسياحة ((أبوظبي))؛ لتكون بموجبه شريكًا رسميًا لاستضافة كأس السوبر السعودي.
وتضمنت أهم مزايا الرعاية إقامة البطولة في أبوظبي، خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ11 من أبريل المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.
وتنطلق مباريات نصف النهائي في الـ8 من أبريل، بمواجهة الاتحاد والوحدة على إستاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على إستاد محمد بن زايد، ومن ثم سيتواجه الفائزان من نصف النهائي في المباراة النهائية في الـ11 من أبريل على إستاد محمد بن زايد.
وتعتبر إقامة البطولة في أبوظبي هي المرة الأولى في إحدى الدول العربية، وللمرة الرابعة خارجيًا، بعد أن أقيمت في لندن في نسخ 2015، 2016، 2018.
يذكر أن الاتحاد هو حامل اللقب في النسخة الماضية، والهلال الأكثر تتويجًا باللقب بـ3 مرات.
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