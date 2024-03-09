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الصفا يشعل دوري الطائرة

3/9/2024 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعل الصفا المنافسة على بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه المثير على المتصدر الهلال، ليتمكن الأهلي من تقليص الفارق بينه وبين الأباتشي إلى 5 نقاط، إذ يتصدر الهلال بـ43 نقطة، ويملك الأهلي 38، وتمسك الابتسام بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يملكه الرابع الاتحاد الذي لديه مواجهتان مؤجلتان، ورغم خسارته أمام الأهلي ظل الخليج خامسا برصيد 24 نقطة، وتأجلت موقعة الوحدة والفيصلي، ليبقى العنابي سادسا بـ22 نقطة، وفرسان مكة في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط، ورغم خسارته أمام الاتحاد ظل أبها سابعا بـ19 نقطة، وجاء النصر الذي كسب ضمك ثامنا بـ 18 نقطة، فيما حل ضمك تاسعا بـ13 نقطة، والهداية عاشرا بالرصيد ذاته، وحل الصفاء الذي فجر المفاجأة في المركز الأخير بـ8 نقاط.

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