الصفا يشعل دوري الطائرة

(MENAFN
- Al Watan) أشعل الصفا المنافسة على بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه المثير على المتصدر الهلال، ليتمكن الأهلي من تقليص الفارق بينه وبين الأباتشي إلى 5 نقاط، إذ يتصدر الهلال بـ43 نقطة، ويملك الأهلي 38، وتمسك الابتسام بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يملكه الرابع الاتحاد الذي لديه مواجهتان مؤجلتان، ورغم خسارته أمام الأهلي ظل الخليج خامسا برصيد 24 نقطة، وتأجلت موقعة الوحدة والفيصلي، ليبقى العنابي سادسا بـ22 نقطة، وفرسان مكة في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط، ورغم خسارته أمام الاتحاد ظل أبها سابعا بـ19 نقطة، وجاء النصر الذي كسب ضمك ثامنا بـ 18 نقطة، فيما حل ضمك تاسعا بـ13 نقطة، والهداية عاشرا بالرصيد ذاته، وحل الصفاء الذي فجر المفاجأة في المركز الأخير بـ8 نقاط.
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