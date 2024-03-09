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فيصلي القحمة بطلا لسوبر الشقيق

3/9/2024 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لهذا العام، والتي تنظمها جمعية التنمية الاجتماعية وبلدية الشقيق، وذلك إيمانًا بدورهما الاجتماعي في حفظ أوقات الشباب والمساهمة في الحركة الرياضية.
وبدأ الافتتاح بلقاء نجوم الشقيق لجيل التسعينيات وبداية الألفية الجديدة والذي سطروا بتاريخهم أروع الذكريات للكرة الشقيقية، وجعلوا الجيل الحالي يمشي على خطاهم لتعزيز الثقافة والروح الرياضية.
وتوجت اللجنة المنظمة للبطولة فريق الفيصلي من القحمة بطلا لبطولة السوبر، بعد تفوقه على فريق عين الدرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، لتبدأ بعدها مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي في المباراة الأولى، وفوز يوفي القايم على مستقبل عرمرم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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