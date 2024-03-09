فيصلي القحمة بطلا لسوبر الشقيق

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لهذا العام، والتي تنظمها جمعية التنمية الاجتماعية وبلدية الشقيق، وذلك إيمانًا بدورهما الاجتماعي في حفظ أوقات الشباب والمساهمة في الحركة الرياضية.
وبدأ الافتتاح بلقاء نجوم الشقيق لجيل التسعينيات وبداية الألفية الجديدة والذي سطروا بتاريخهم أروع الذكريات للكرة الشقيقية، وجعلوا الجيل الحالي يمشي على خطاهم لتعزيز الثقافة والروح الرياضية.
وتوجت اللجنة المنظمة للبطولة فريق الفيصلي من القحمة بطلا لبطولة السوبر، بعد تفوقه على فريق عين الدرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، لتبدأ بعدها مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي في المباراة الأولى، وفوز يوفي القايم على مستقبل عرمرم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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