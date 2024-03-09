الاتفاق يزيد معاناة أبها

(MENAFN
- Al Watan) تقدم الاتفاق خطوة مهمة في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه أبها
3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، لحساب الجولة الـ23 للدوري، سجل للكوماندوز لاعب أبها، غريغورز كريشوياك بالخطأ في مرماه ((54))، وكارل توكو إيكامبي ((73))، وموسى ديمبلي ((89))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، وظل زعيم الجنوب على 18 نقطة في المركز قبل الأخير.
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