Saturday, 09 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتفاق يزيد معاناة أبها

3/9/2024 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الاتفاق خطوة مهمة في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تغلبه على ضيفه أبها
3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، لحساب الجولة الـ23 للدوري، سجل للكوماندوز لاعب أبها، غريغورز كريشوياك بالخطأ في مرماه ((54))، وكارل توكو إيكامبي ((73))، وموسى ديمبلي ((89))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، وظل زعيم الجنوب على 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

MENAFN09032024000089011017ID1107955986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث