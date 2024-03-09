Saturday, 09 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمواج الخليج تغرق الفتح

3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز الخليج إلى المركز الـ11، في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كسب مضيفه الفتح 2 /1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ23 للدوري، سجل للدانة خالد ناري "45+1"، وليساندرو لوبيز "59"، وللنموذجي مروان سعدان "82"، ليرفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة متقدما للمركز الـ11، وبقي النموذجي على 31 نقطة متراجعا للمركز الثامن.

MENAFN09032024000089011017ID1107955985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث