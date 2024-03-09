أمواج الخليج تغرق الفتح

أمواج الخليج تغرق الفتح
التاريخ
3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) قفز الخليج إلى المركز الـ11، في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كسب مضيفه الفتح 2 /1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ23 للدوري، سجل للدانة خالد ناري "45+1"، وليساندرو لوبيز "59"، وللنموذجي مروان سعدان "82"، ليرفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة متقدما للمركز الـ11، وبقي النموذجي على 31 نقطة متراجعا للمركز الثامن.
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