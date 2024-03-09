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2747 جولة رقابية ببريدة

3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدياتها الفرعية بمدينة بريدة، جولات رقابية تفتيشية مكثّفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تنفيذ 2747 جولة رقابية على المنشآت الصحية، أسفرت عن تحرير 276 مخالفة صحية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، نايف النفيعي، أن الأمانة كثفت جهودها في جولاتها الرقابية اليومية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية، مؤكدا أن الحملات الرقابية مستمرة، وتعمل بشكلٍ متواصل، لرصد المخالفات الصحية، وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين.

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