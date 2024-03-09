2747 جولة رقابية ببريدة

(MENAFN
- Al Watan) نفّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدياتها الفرعية بمدينة بريدة، جولات رقابية تفتيشية مكثّفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تنفيذ 2747 جولة رقابية على المنشآت الصحية، أسفرت عن تحرير 276 مخالفة صحية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، نايف النفيعي، أن الأمانة كثفت جهودها في جولاتها الرقابية اليومية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية، مؤكدا أن الحملات الرقابية مستمرة، وتعمل بشكلٍ متواصل، لرصد المخالفات الصحية، وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين.
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