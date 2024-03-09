قافلة ترسم مسار بدر التاريخي

(MENAFN
- Al Watan) تحط، اليوم، قافلة ((مسار بدر)) رحالها عقب الوصول إلى محافظة بدر بعد أربعة أيام من انطلاق رحلة مسار بدر كأحد المسارات السياحية ضمن تفعيل المواقع التاريخية، لإثراء تجربة الزوار. وقطع 27 رحالة من دول مختلفة الرحلة بعد المرور بـ25 قرية وتجمعا سكنيا، بالإضافة إلى زيارة 40 موقعا ومعلما تاريخيا ترتبط بقصة بدر التاريخية.
ويهدف المشروع، الذي أطلقه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، الأربعاء الماضي من ميدان الملك عبدالعزيز، وبجوار مسجد السقيا (موقع تحرك جيش المسلمين لمعركة بدر التاريخية)، إلى المشي على الطريق النبوي إلى بدر التاريخية، وتهيئة المسار لهواة الهايكنج وعبر الجمال، واستحداث منتج سياحي مستدام، وتوثيق معالم السيرة النبوية، والمحافظة عليها، وإثراء تجربة الزوار، وتحقيق الأثر الاقتصادي التنموي لسكان المحافظات والقرى، وإحياء الموروث الثقافي للمحافظات والقرى.
كما يأتي مشروع تطوير مسار بدر التاريخي بهدف تفعيل أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في المنطقة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز جودة حياة السكان.
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