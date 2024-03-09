Saturday, 09 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قافلة ترسم مسار بدر التاريخي

3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تحط، اليوم، قافلة ((مسار بدر)) رحالها عقب الوصول إلى محافظة بدر بعد أربعة أيام من انطلاق رحلة مسار بدر كأحد المسارات السياحية ضمن تفعيل المواقع التاريخية، لإثراء تجربة الزوار. وقطع 27 رحالة من دول مختلفة الرحلة بعد المرور بـ25 قرية وتجمعا سكنيا، بالإضافة إلى زيارة 40 موقعا ومعلما تاريخيا ترتبط بقصة بدر التاريخية.
ويهدف المشروع، الذي أطلقه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، الأربعاء الماضي من ميدان الملك عبدالعزيز، وبجوار مسجد السقيا (موقع تحرك جيش المسلمين لمعركة بدر التاريخية)، إلى المشي على الطريق النبوي إلى بدر التاريخية، وتهيئة المسار لهواة الهايكنج وعبر الجمال، واستحداث منتج سياحي مستدام، وتوثيق معالم السيرة النبوية، والمحافظة عليها، وإثراء تجربة الزوار، وتحقيق الأثر الاقتصادي التنموي لسكان المحافظات والقرى، وإحياء الموروث الثقافي للمحافظات والقرى.
كما يأتي مشروع تطوير مسار بدر التاريخي بهدف تفعيل أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في المنطقة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز جودة حياة السكان.

MENAFN09032024000089011017ID1107955982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث