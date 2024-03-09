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التدقيق يرتفع في تونس لسد تطرف الإخوان

3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد عمليات التدقيق الواسعة في تونس ضد تمويلات مشبوهة في جمعيات تابعة للإخوان، وهي تكشف عن الوجه الآخر لتطرف حاول التنظيم زرعه بمفاصل المجتمع والدولة.
حيث دعا قيس سعيد الرئيس التونسي، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.
وجاء ذلك في لقاء جمع سعيد، بقصر قرطاج، برئيس حكومته أحمد الحشاني، ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أكد سعيد خلال اللقاء، أن ((الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام)).
تمويلات مشبوهة
ومؤخرا، انطلقت التحريات والتحقيقات حول تمويل جمعيات تأسست في تونس منذ 2011، يشتبه بتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.
وقبل أسبوع، أعلنت السلطات التونسية الاحتفاظ بستّة أشخاص، من بينهم أجنبيان ومراقب حسابات، وذلك للاشتباه بتورطهم في ((غسل الأموال)).
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث انطلقت إثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها 4 أشخاص من بينهم أجنبي، وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من إثبات مصدره.
وبتعميق التحريات، تبين أن مسؤولي جمعية أرسلوا أموالا إلى دولة مغاربية (لم تحدد) بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم إليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية، ودون الاعتماد على المنظمات الإنسانية المعروفة.
مبادرة تشريعية
من جهتها، قالت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي إنه سيتم تقديم مبادرة تشريعية من أجل مراجعة مرسوم قانون الأحزاب والجمعيات، مشددة على أن ((تنظيم الحياة السياسية والجمعياتية ضروري لضمان مناخ سياسي ملائم)).
وأشارت إلى أن تقديم مقترح لتعديل المرسوم 88 المعني به الجمعيات الصادر في 2011 ضروري، ((باعتباره جزءا من الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد)).
وأضافت المسدي أن ((هناك العديد من الجمعيات لها تمويلات مشبوهة أو تخدم أطرافا أجنبية على حساب الدولة التونسية)).

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