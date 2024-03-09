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جدل أوروبي حول إمكانية الدفاع عن أوكرانيا بقوات الناتو

3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهر جدل أوروبي كبير حول كيفية مساعدة أوكرانيا، من بعد كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال بها: ((إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده))، وهو تعليق كسر أحد المحرمات بين الحلفاء وأثار غضب زعماء آخرين.
لذا ذكر وزير الخارجية البولندي إن وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو ) ((ليس أمراً غير وارد)) وإنه يقدر الرئيس الفرنسي لعدم استبعاده هذه الفكرة.
في حين حذر الكرملين من أنه إذا أرسل الناتو قوات مقاتلة، فإن الصراع المباشر بين الحلف وروسيا سيكون أمرا لا مفر منه. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مثل هذه الخطوة ستخاطر بنشوب صراع نووي عالمي.
ساحة المعركة
واكتسبت روسيا بعض الزخم في ساحة المعركة، في حين أن ذخيرة كييف بدأت تنفد. ويحجب الكونجرس الأمريكي المساعدات التي تقول أوكرانيا إنها تحتاجها بشدة لصد الروس، مما يزيد الضغط على أوروبا للرد على الحرب التي حطمت السلام في القارة.
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من بين الزعماء الأوروبيين الذين استبعدوا في البداية إرسال قوات إلى أوكرانيا بعد تصريحات ماكرون، قائلا: ((بولندا لا تخطط لإرسال قواتها إلى أراضي أوكرانيا)).
ولكن بعد أقل من أسبوعين، تحدث سيكورسكي بنبرة مختلفة.
وقال، بحسب تغريدة وزارة الخارجية، إن ((وجود قوات الناتو في أوكرانيا ليس أمرا غير وارد)). وقال إنه يقدر مبادرة ماكرون ((لأنها تتعلق بخوف بوتين، وليس خوفنا من بوتين)).
وكتب فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز بإسكتلندا، أن ملاحظة سيكورسكي هي جزء من تحول أوسع للتوافق مع موقف ماكرون.
معضلة أوروبية
وكتب أوبراين في تحليل عبر البريد الإلكتروني: ((إن مسألة إرسال قوات أوروبية لمساعدة أوكرانيا لم تكن أبداً قضية يمكن تجاهلها - لقد كانت دائماً احتمالاً)). في الواقع، أصبح الأمر أكثر من مجرد مشكلة مع تراجع الولايات المتحدة وسحب مساعداتها. وتواجه أوروبا الآن معضلة رهيبة: إما أن نشاهد احتمال نفاد ذخيرة أوكرانيا، أو أن تتدخل وتساعد أوكرانيا بشكل أكثر مباشرة.
ويسافر الرئيس البولندي أندريه دودا وتاسك إلى واشنطن لعقد اجتماع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم، وهي زيارة يأمل البولنديون أن يستغلوها لتحفيز الولايات المتحدة على بذل المزيد لمساعدة

بولندا:
عضو في حلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي للحلف
تحدها أوكرانيا عبر حدودها الشرقية.
كانت البلاد تحت السيطرة الروسية في الماضي
تتزايد المخاوف من أنه إذا فازت روسيا في أوكرانيا، فقد تستهدف بعد ذلك دولًا أخرى في منطقة تعتبرها موسكو مجال اهتمامها.

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