جدل أوروبي حول إمكانية الدفاع عن أوكرانيا بقوات الناتو

(MENAFN
- Al Watan) ظهر جدل أوروبي كبير حول كيفية مساعدة أوكرانيا، من بعد كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال بها: ((إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده))، وهو تعليق كسر أحد المحرمات بين الحلفاء وأثار غضب زعماء آخرين.
لذا ذكر وزير الخارجية البولندي إن وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو ) ((ليس أمراً غير وارد)) وإنه يقدر الرئيس الفرنسي لعدم استبعاده هذه الفكرة.
في حين حذر الكرملين من أنه إذا أرسل الناتو قوات مقاتلة، فإن الصراع المباشر بين الحلف وروسيا سيكون أمرا لا مفر منه. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مثل هذه الخطوة ستخاطر بنشوب صراع نووي عالمي.
ساحة المعركة
واكتسبت روسيا بعض الزخم في ساحة المعركة، في حين أن ذخيرة كييف بدأت تنفد. ويحجب الكونجرس الأمريكي المساعدات التي تقول أوكرانيا إنها تحتاجها بشدة لصد الروس، مما يزيد الضغط على أوروبا للرد على الحرب التي حطمت السلام في القارة.
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من بين الزعماء الأوروبيين الذين استبعدوا في البداية إرسال قوات إلى أوكرانيا بعد تصريحات ماكرون، قائلا: ((بولندا لا تخطط لإرسال قواتها إلى أراضي أوكرانيا)).
ولكن بعد أقل من أسبوعين، تحدث سيكورسكي بنبرة مختلفة.
وقال، بحسب تغريدة وزارة الخارجية، إن ((وجود قوات الناتو في أوكرانيا ليس أمرا غير وارد)). وقال إنه يقدر مبادرة ماكرون ((لأنها تتعلق بخوف بوتين، وليس خوفنا من بوتين)).
وكتب فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز بإسكتلندا، أن ملاحظة سيكورسكي هي جزء من تحول أوسع للتوافق مع موقف ماكرون.
معضلة أوروبية
وكتب أوبراين في تحليل عبر البريد الإلكتروني: ((إن مسألة إرسال قوات أوروبية لمساعدة أوكرانيا لم تكن أبداً قضية يمكن تجاهلها - لقد كانت دائماً احتمالاً)). في الواقع، أصبح الأمر أكثر من مجرد مشكلة مع تراجع الولايات المتحدة وسحب مساعداتها. وتواجه أوروبا الآن معضلة رهيبة: إما أن نشاهد احتمال نفاد ذخيرة أوكرانيا، أو أن تتدخل وتساعد أوكرانيا بشكل أكثر مباشرة.
ويسافر الرئيس البولندي أندريه دودا وتاسك إلى واشنطن لعقد اجتماع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم، وهي زيارة يأمل البولنديون أن يستغلوها لتحفيز الولايات المتحدة على بذل المزيد لمساعدة
بولندا:
عضو في حلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي للحلف
تحدها أوكرانيا عبر حدودها الشرقية.
كانت البلاد تحت السيطرة الروسية في الماضي
تتزايد المخاوف من أنه إذا فازت روسيا في أوكرانيا، فقد تستهدف بعد ذلك دولًا أخرى في منطقة تعتبرها موسكو مجال اهتمامها.
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