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تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين في شهر رمضان

3/9/2024 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت وزارة الداخلية، اليوم، المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1445 هـ لاستعراض خطة أمن العمرة خلال شهر رمضان المبارك، التي سخّرتها المملكة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.
وأكّد الفريق البسامي أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن من الأولويات القصوى لقطاعات وزارة الداخلية، حيث باشرت قوات أمن العمرة تنفيذ مهامها لحفظ النظام وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية وتقديم الخدمات الإنسانية وتمكين ودعم الجهات الأمنية والخدمية والمساندة، وتوظيف التقنية وتسخيرها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكثافات القادمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والتعامل معها.
وتطرّق مدير الأمن العام إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين والأماكن المخصصة للصلاة، ومحطات النقل العام ومراعاة كثافة الحشود المتوقعة عليها ودرها في توزيع الكثافة على جميع جهات الحرم تفاديًا للازدحام، والمواءمة بين الطاقة الاستيعابية لمحطات النقل والحرم المكي، مؤكدًا على قاصدي بيت الله الحرام التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدخول إلى المسجد الحرام وأداء نسك العمرة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات كافة.
ونوّه بتكثيف الحضور الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمـنـيــة والاسـتـجابة السريعة بالإجــراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
من جانبه، قال مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج أعمال المديرية بدأت باكرًا لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة من خلال تنفيذ (5645) جولة سلامة في شهر رجب وتوعية الزوار والمعتمرين في دور الإيواء ووسائل الإعلام والمعارض المتنقلة.
وأكد اللواء الفرج انتشار مراكز الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمراكز الموسمية وفرق التدخل السريع من خلال نقاط الإشراف الوقائي والوحدات المتنقلة والإسناد الميداني للآليات والمعدات الثقيلة والفرق المتخصصة وقوة دعم الحرم في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مدعومة بجهود المتطوعين وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني في موسم العمرة.
من جهته، تناول نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع استعدادات المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لسرعة إنهاء إجراءات قدومهم ومغادرتهم، والتنسيق والمواءمة وتقديم أعمال الدعم والمساندة لجميع الجهات العاملة لخدمتهم وتوعيتهم.

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