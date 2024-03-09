تقرير يكشف نزوح المستثمرين من أسهم التكنولوجيا إلى السندات والعملات المشفرة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت بورصة وول ستريت خلال الأسبوع المنتهى، نزوح المستثمرين من أسهم شركات التكنولوجيا بأسرع وتيرة على الإطلاق، لصالح ضخ الأموال في السندات ذات الدرجة الاستثمارية وما يعادلها من النقد.

وفق بيانات صادرة عن بنك أوف أمريكا Bank of America ، تخارج 4.4 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح على الإطلاق، وأول نزوح في 9 أسابيع ، وفق ما نقلت سي إن بي سي.

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وتشمل تلك الفترة الأسبوع المنتهي في السادس من مارس وهو اليوم الذي وافق الانخفاض الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

وشهدت تلك الجلسة انخفاض سهم أبل بنحو 2.8% بعدما أظهر تقرير تراجع مبيعات آيفون في الصين بنحو 24% في أول شهر ونصف من 2024.

فيما اتجه 13.3 مليار دولار نحو السندات الاستثمارية وهي أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2020.

وقال البنك إن التدفقات إلى العملات المشفرة، بلغت مستوى قياسيًا عند 40 مليار دولار، ومن بين القطاعات البارزة الأخرى العقارات، الذي شهد أكبر تدفق أسبوعي منذ يناير 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما تواصل شركات التكنولوجيا الأميركية خفض عدد موظفيها منذ بداية العام الجاري، مع التركيز على طفرة الذكاء الاصطناعي.

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