تقرير يكشف نزوح المستثمرين من أسهم التكنولوجيا إلى السندات والعملات المشفرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت بورصة وول ستريت خلال الأسبوع المنتهى، نزوح المستثمرين من أسهم شركات التكنولوجيا بأسرع وتيرة على الإطلاق، لصالح ضخ الأموال في السندات ذات الدرجة الاستثمارية وما يعادلها من النقد.
وفق بيانات صادرة عن بنك أوف أمريكا Bank of America ، تخارج 4.4 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح على الإطلاق، وأول نزوح في 9 أسابيع ، وفق ما نقلت سي إن بي سي.
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وتشمل تلك الفترة الأسبوع المنتهي في السادس من مارس وهو اليوم الذي وافق الانخفاض الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.
وشهدت تلك الجلسة انخفاض سهم أبل بنحو 2.8% بعدما أظهر تقرير تراجع مبيعات آيفون في الصين بنحو 24% في أول شهر ونصف من 2024.
فيما اتجه 13.3 مليار دولار نحو السندات الاستثمارية وهي أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2020.
وقال البنك إن التدفقات إلى العملات المشفرة، بلغت مستوى قياسيًا عند 40 مليار دولار، ومن بين القطاعات البارزة الأخرى العقارات، الذي شهد أكبر تدفق أسبوعي منذ يناير 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار.
يأتي ذلك فيما تواصل شركات التكنولوجيا الأميركية خفض عدد موظفيها منذ بداية العام الجاري، مع التركيز على طفرة الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955977
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