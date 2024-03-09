تعاون تجارى بين شينجيانغ الصينية و192 دولة ومنطقة

MENAFN - Al-Borsa News) قامت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربى الصين بإجراء تعاونات اقتصادية وتجارية مع 192 دولة ومنطقة خلال العشرة أعوام الماضية منذ إطلاق مبادرة“الحزام والطريق”، وأنشأت 51 زوجا من مدن التوأمة مع مدن عالمية.

هذا ما كشف عنه رئيس حكومة منطقة شينجيانغ إركين تونياز فى الاجتماع المفتوح لوفد شينجيانغ القادم لحضور الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى الجارية حاليا فى بكين، حيث جذبت الفعالية 125 صحفيا محليا وأجنبيا من 64 وسيلة إعلام، ودامت لوقت أطول من المقرر، الأمر الذى يبرهن اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتنمية المنطقة.

موضوعاتبنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد بايدن يعتمد حزمة تمويل بـ460 مليار دولار لتجنب إغلاق الحكومة العالم في خضم طفرة بناء المدن

وبحسب إركين تونياز، فإنه خلال الأعوام العشرة الماضية، أطلقت منطقة شينجيانغ رحلات جوية مع 23 مدينة فى 19 دولة، وقامت بتهيئة قرابة 12 ألف طالب وافد من 95 دولة.

وأضاف أن قيمة التجارة الخارجية لمنطقة شينجيانغ سجلت زيادة قدرها 45.9 فى المائة على أساس سنوى فى عام 2023، بينما ارتفع حجم الاستخدام الفعلى لرأس المال الأجنبى فيها بنسبة 48.3 فى المائة على أساس سنوى.

وأكد إركين تونياز أن بوابة شينجيانغ ستُفتح على الخارج بشكل أوسع، مشيرا إلى أن المنطقة تعمل جاهدة لتصبح منطقة جوهرية ذات جودة عالية على طول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وتحقيق اختراقات جديدة فى الانفتاح على العالم الخارجي.