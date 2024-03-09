تعاون تجارى بين شينجيانغ الصينية و192 دولة ومنطقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قامت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربى الصين بإجراء تعاونات اقتصادية وتجارية مع 192 دولة ومنطقة خلال العشرة أعوام الماضية منذ إطلاق مبادرة“الحزام والطريق”، وأنشأت 51 زوجا من مدن التوأمة مع مدن عالمية.
هذا ما كشف عنه رئيس حكومة منطقة شينجيانغ إركين تونياز فى الاجتماع المفتوح لوفد شينجيانغ القادم لحضور الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى الجارية حاليا فى بكين، حيث جذبت الفعالية 125 صحفيا محليا وأجنبيا من 64 وسيلة إعلام، ودامت لوقت أطول من المقرر، الأمر الذى يبرهن اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتنمية المنطقة.
موضوعات متعلقة
بنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد بايدن يعتمد حزمة تمويل بـ460 مليار دولار لتجنب إغلاق الحكومة العالم في خضم طفرة بناء المدن
وبحسب إركين تونياز، فإنه خلال الأعوام العشرة الماضية، أطلقت منطقة شينجيانغ رحلات جوية مع 23 مدينة فى 19 دولة، وقامت بتهيئة قرابة 12 ألف طالب وافد من 95 دولة.
وأضاف أن قيمة التجارة الخارجية لمنطقة شينجيانغ سجلت زيادة قدرها 45.9 فى المائة على أساس سنوى فى عام 2023، بينما ارتفع حجم الاستخدام الفعلى لرأس المال الأجنبى فيها بنسبة 48.3 فى المائة على أساس سنوى.
وأكد إركين تونياز أن بوابة شينجيانغ ستُفتح على الخارج بشكل أوسع، مشيرا إلى أن المنطقة تعمل جاهدة لتصبح منطقة جوهرية ذات جودة عالية على طول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وتحقيق اختراقات جديدة فى الانفتاح على العالم الخارجي.
MENAFN09032024000202011048ID1107955974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.