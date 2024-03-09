تعويم الجنيه ينهى الحركة العرضية لمؤشرات البورصة

توقع متعاملون فى البورصة المصرية أن يستكمل المؤشر الرئيسى صعوده، حال استمرار مشتريات المؤسسات الأجنبية فى الأسهم القيادية وزيادة التدفقات من خارج السوق، لينهى الحركة العرضية التى أثرت على أدائه بنهاية الشهر الماضى، عقب وضوح السياسة النقدية والسماح بسعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما نتج عنه انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة.

استحوذت تعاملات المصريين على 87.6% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 5.8% والعرب 3.4% بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 831.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 397.8 مليون جنيه.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 8.07% إلى مستوى 31300 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.14%إلى مستوى 7224 نقطة.

توقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة عند 33400 نقطة على المدى القصير، فى حالة نجاح اختراق مستوى 32200 نقطة، بقيم تداول مرتفعة خلال الجلسات القادمة والتى تعد أعلى قمة بلغها المؤشر بجلسة يوم الأربعاء الماضى.

وأوضح أن جلسات الأسبوع الماضى شهدت تذبذبات عالية، لكن الجلسة الأخيرة شهدت وتيرة صعود قوية، بسبب دخول سيولة من المؤسسات المالية الأجنبية بعضها سيولة جديدة من خارج السوق، وخاصة فى أسهم البنك التجارى الدولى، مما دفع المؤشر للإغلاق على صعود والاقتراب من القمة التاريخية.

لفت إلى أن استمرارية الصعود أمامها تحديات نظرًا لاقتصار ضخ السيولة على أسهم وقطاعات معينة، لكن فى حال نجاح اختراق القمة التاريخية سيستمر الصعود حتى نهاية الأسبوع.

شهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 38.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، عبر تداول 6.6 مليار سهم، بتنفيذ مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 35.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.8 مليار ورقة منفذة على 866 ألف عملية بيع وشراء، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 6.29% إلى 2.1 تريليون جنيه.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 7.1% إلى مستوى 38801 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41% إلى مستوى 10281 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 5.57% إلى مستوى 6204 نقطة.

ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة 31845 نقطة، على أن يستهدف مستوى 33280 نقطة حال نجاحه فى تكوين قمة جديدة والاستقرار أعلاها.

أشار إلى أن المؤشر أغلق للمرة الأولى أعلى قمته السابقة 30700 نقطة، نهاية الأسبوع الماضى ليعلن بذلك انتهاء موجة الأداء التصحيحى العرضى والعودة مرة أخرى لاستكمال الصعود، والاحتفاظ بالنظرة الإيجابية الانتقائية.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم والانتقائية خلال الفترة المقبلة فى أسهم EGX30 وEGX70 EWI، مشيرًا إلى أن أفضل القطاعات أداءً هى كل من الإسكان والبنوك والأغذية.

مثلت تعاملات المصريين 90.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 3.4% والعرب 6.2%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.5 مليار جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 271 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.