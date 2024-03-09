تعويم الجنيه ينهى الحركة العرضية لمؤشرات البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فراج: الإسكان والبنوك والأغذية أفضل القطاعات أداءً
توقع متعاملون فى البورصة المصرية أن يستكمل المؤشر الرئيسى صعوده، حال استمرار مشتريات المؤسسات الأجنبية فى الأسهم القيادية وزيادة التدفقات من خارج السوق، لينهى الحركة العرضية التى أثرت على أدائه بنهاية الشهر الماضى، عقب وضوح السياسة النقدية والسماح بسعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما نتج عنه انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة.
استحوذت تعاملات المصريين على 87.6% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 5.8% والعرب 3.4% بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 831.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 397.8 مليون جنيه.
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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 8.07% إلى مستوى 31300 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.14%إلى مستوى 7224 نقطة.
توقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة عند 33400 نقطة على المدى القصير، فى حالة نجاح اختراق مستوى 32200 نقطة، بقيم تداول مرتفعة خلال الجلسات القادمة والتى تعد أعلى قمة بلغها المؤشر بجلسة يوم الأربعاء الماضى.
وأوضح أن جلسات الأسبوع الماضى شهدت تذبذبات عالية، لكن الجلسة الأخيرة شهدت وتيرة صعود قوية، بسبب دخول سيولة من المؤسسات المالية الأجنبية بعضها سيولة جديدة من خارج السوق، وخاصة فى أسهم البنك التجارى الدولى، مما دفع المؤشر للإغلاق على صعود والاقتراب من القمة التاريخية.
لفت إلى أن استمرارية الصعود أمامها تحديات نظرًا لاقتصار ضخ السيولة على أسهم وقطاعات معينة، لكن فى حال نجاح اختراق القمة التاريخية سيستمر الصعود حتى نهاية الأسبوع.
شهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 38.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، عبر تداول 6.6 مليار سهم، بتنفيذ مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 35.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.8 مليار ورقة منفذة على 866 ألف عملية بيع وشراء، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 6.29% إلى 2.1 تريليون جنيه.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 7.1% إلى مستوى 38801 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41% إلى مستوى 10281 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 5.57% إلى مستوى 6204 نقطة.
ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة 31845 نقطة، على أن يستهدف مستوى 33280 نقطة حال نجاحه فى تكوين قمة جديدة والاستقرار أعلاها.
أشار إلى أن المؤشر أغلق للمرة الأولى أعلى قمته السابقة 30700 نقطة، نهاية الأسبوع الماضى ليعلن بذلك انتهاء موجة الأداء التصحيحى العرضى والعودة مرة أخرى لاستكمال الصعود، والاحتفاظ بالنظرة الإيجابية الانتقائية.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم والانتقائية خلال الفترة المقبلة فى أسهم EGX30 وEGX70 EWI، مشيرًا إلى أن أفضل القطاعات أداءً هى كل من الإسكان والبنوك والأغذية.
مثلت تعاملات المصريين 90.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 3.4% والعرب 6.2%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.5 مليار جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 271 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
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