أعلى هيئة تشريعية تتعهد بتوفير ضمانات قانونية للتحديث الصينى

MENAFN - Al-Borsa News) تعهدت أعلى هيئة تشريعية فى الصين بالسعى للقيام بعمل عالى الجودة لمجالس نواب الشعب الصينى لتوفير ضمانات قانونية لدفع إحياء النهضة الوطنية على جميع النواحى من خلال التحديث الصينى النمط.

وتعهد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تشاو له جى، خلال تقديمه تقرير عمل اللجنة إلى الدورة التشريعية السنوية، بتعزيز تنفيذ الدستور والإشراف على الامتثال الدستورى فى العام المقبل.

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وقال تشاو إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ستقوم بصياغة مشروع قانون بيئى لتقديمه للمداولة.

وأضاف تشاو أنه ومن أجل تسريع خلق النمط التنموى الجديد وتعميق الإصلاح فى جميع المجالات، ستقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بصياغة قانون الاستقرار المالى وقانون تعزيز القطاع الخاص وغيرهما.

وقال تشاو إنه ومن خلال التركيز على تحسين الرفاه العام وضمان الاستقرار والتناغم الاجتماعيين، ستقوم الهيئة التشريعية بصياغة قانون للإنفاذ الإلزامى فى المجال المدنى وقانون للمساعدة الاجتماعية وغيرهما.

وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية ستصوغ قانوناً للتعريفة الجمركية وتنقح قانون الصحة والحجر الصحى على الحدود وقانون مكافحة غسل الأموال، فى محاولة لتعزيز التشريعات فى المجالات المتعلقة بالشؤون الخارجية وتطوير نظام قوانين للتطبيق خارج الحدود.

وأعدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى 35 برنامجاً رقابياً للعام الجارى، وقال تشاو إنها ستجرى عمليات تفتيش فى تنفيذ خمسة قوانين، بما فى ذلك قانون حماية النهر الأصفر.

وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية ستصوغ أيضاً مبادئ توجيهية حول كيفية تحسين كفاءة نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وتعزيز التبادلات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى.