مطالب لحكومة بريطانيا بزيادة الاستثمار فى الإنفاق الدفاعى

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت وزيرة بريطانيا لشؤون المحيطين آن ماري تريفيليان ووزير الأمن البريطاني توم توجندهات، بزيادة وتيرة الاستثمار في الإنفاق الدفاعي، مما أدى للضغط على رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عقب تحذير مجلس العموم من أن وزارة الدفاع البريطانية ليس لديها خطة موثوقة لتمويل القدرات العسكرية بالمملكة المتحدة.

وقالت تريفيليان وتوجندهات وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن“المملكة المتحدة بحاجة إلى قيادة الطريق من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني إلى ما لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لحجم الإنفاق الدفاعي”.

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وتابعا:“الحقيقة المحزنة هي أن العالم لم يعد حميداً، حماية أنفسنا تتطلب الاستثمار ما يعني أن مجمعنا الصناعي يجب أن ينمو ويتعزز بوتيرة أكبر بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر”

وبدوره، قال وزير الخزانة البريطانية جيريمي هانت“إن إنفاقنا سيرتفع إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الظروف الاقتصادية بذلك وهو ما يتجاوز الهدف على مستوى حلف شمال الأطلسي البالغ 2%”، دون ابداء مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية دون ذكر اسمه،“لقد أشرف رئيس الوزراء ريشي سوناك على أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة وزيادة قدرها 24 مليار جنيه إسترليني نقدًا خلال فترة مراجعة الإنفاق.

وأضاف”نحن نضمن أن لدينا أكبر ميزانية دفاع في التاريخ، ونزيد الإنفاق ونضمن أن لدينا التمويل الذي نحتاجه لحماية المصالح الوطنية للمملكة المتحدة”.

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