الحكومة الروسية تعلن عن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة لدعم قطاع الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة الروسية ، اليوم السبت، عن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة في مناطق موردوفيا وروستوف وتفير، بالإضافة إلى توسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين موجودتين في منطقتي كالوجا وليبيتسك.
وأكدت الحكومة الروسية – في بيان نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية – أنها“تواصل العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمرين تنفيذ مشاريع مهمة لتنمية الاقتصاد بشروط تصب في صالحهم”.
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وبحسب البيان، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القرارات المتعلقة بإنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة وتوسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين قائمتين في 5 مناطق بمختلف أنحاء روسيا.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955970
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