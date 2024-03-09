الحكومة الروسية تعلن عن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة لدعم قطاع الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة الروسية ، اليوم السبت، عن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة في مناطق موردوفيا وروستوف وتفير، بالإضافة إلى توسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين موجودتين في منطقتي كالوجا وليبيتسك.

وأكدت الحكومة الروسية – في بيان نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية – أنها“تواصل العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمرين تنفيذ مشاريع مهمة لتنمية الاقتصاد بشروط تصب في صالحهم”.

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وبحسب البيان، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القرارات المتعلقة بإنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة وتوسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين قائمتين في 5 مناطق بمختلف أنحاء روسيا.

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