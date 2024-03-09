غرفة الإسكندرية تعقد اجتماعا للجمارك المصرية والليبية لبحث سبل التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعا مشتركا للجمارك المصرية والليبية الخاص بمنفذ السلوم البري ومنفذ مساعد البري لبحث سبل التعاون بين الجانبين
وبحسب بيان للغرفة اليوم استهدف اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري، كما تم مناقشة آليات وضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري، وفي نفس الوقت لا يضر بالمواطن الليبي.
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وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عدد من التوصيات لمخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين.
من جانبها رحبت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، بالتعاون مع الجانب الليبي، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأكدت التعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات بما فيها سيارات الإسعاف من وإلى ليبيا مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع أي مخالفات.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955969
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