الابتكار العلمى والتكنولوجى.. محرك النمو الجديد فى الصين

MENAFN - Al-Borsa News) بينما تسعى الصين إلى التحديث من خلال التنمية عالية الجودة، أصبح الابتكار المدفوع بالتقدم العلمى والتكنولوجى محركا جديدا للنمو فى البلاد.

خلال الدورتين السنويتين الجاريتين للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية فى الصين، والمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، المعروفتين أيضا باسم“الدورتين”، تم تسليط الضوء بشكل متكرر على الدور المحورى للابتكار العلمى والتكنولوجي.

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وشدد تقرير عمل الحكومة، الذى تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضى إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، على الحاجة إلى تحفيز الابتكار الصناعى من خلال ابتكارات علمية وتكنولوجية والمضى قدما فى التصنيع الجديد، من أجل رفع إنتاجية العامل الكلي، وتعزيز قوة دافعة جديدة ومزايا جديدة للتنمية بشكل مطرد، وتعزيز قفزة جديدة فى القوى الإنتاجية.

وقال قوه قوه بينغ، نائب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وكبير العلماء فى شركة أوريجن لتكنولوجيا الحوسبة الكمومية المحدودة:“يلعب الابتكار العلمى والتكنولوجى دورا رائدا فى القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، والتى تلبى متطلبات التنمية عالية الجودة”.

وذكر قوه، وهو أيضا بروفيسور بجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية:“يمكننا استخدام تكنولوجيا الحوسبة الكمومية لتحقيق اختراقات فى الحوسبة التقليدية والتطبيقات فى مختلف الصناعات لتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من القيمة والمساعدة فى تعزيز التنمية الاقتصادية”.

وتغطى خدمة الحوسبة الكمومية للشركة التمويل والصناعة الكيميائية والطب الحيوى وصناعة الطاقة. وقد أكمل منتجها“أوريجن ووكونغ”، الكمبيوتر الكمى فائق التوصيل من الجيل الثالث الذى طورته الصين بشكل مستقل، حوالى 160 ألف مهمة حوسبة كمومية للمستخدمين العالميين منذ أن بدأ تشغيله فى 6 يناير هذا العام، مع تجاوز الوصول عن بعد مليونى مرة من أكثر من 100 دولة.

وسلط تقرير عمل الحكومة الضوء على تنمية الصناعات الناشئة والصناعات الموجهة نحو المستقبل مثل الطاقة الهيدروجينية والمواد الجديدة والتصنيع الحيوى ورحلات الفضاء التجارية وتكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.

وفى بعض تقارير العمل للمناطق على مستوى المقاطعات التى صدرت قبل الدورتين، تم إدراج الصناعات الناشئة المدعومة بالابتكار العلمى والتكنولوجى فى خطط دفع النمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، ستعمل بلدية تيانجين على تعزيز قطاعات مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة الفائقة، والتفاعل بين الدماغ والحاسوب والتكامل بين الإنسان والآلة، فضلا عن الروبوتات العامة.

كما ستهدف مقاطعة خنان إلى التوسع فى مجالات رحلات الفضاء التجارية واقتصاد الطيران منخفض الارتفاع وتكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.

ولن يؤدى الابتكار إلى تحسين الإنتاجية فى الصناعات الناشئة فحسب، بل سيؤدى أيضا إلى تعزيز القطاعات التقليدية وتحويلها.

وقال تشن تشى هوا، رئيس مجلس الإدارة لمطور البرمجيات الصينى“كيلينسوفت”، إن نظام التشغيل هو البرنامج الأساسى الرئيسى لدعم وضمان التطبيق الواسع للتكنولوجيا الرقمية. وإن تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية يتطلب أداء أعلى لأنظمة التشغيل.

وأضاف تشن، وهو أيضا عضو المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، أن أمن واستقرار نظام التشغيل المحلى حققا قفزة فى التنمية، وهو ما لعب دورا هاما فى تحويل وتحديث أنظمة التشغيل فى التمويل والصناعات الأساسية الرئيسية.

وقال تانغ لى شين، نائب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وكبير العلماء فى مركز العلوم الوطنى للذكاء الاصطناعى فى جامعة شمال شرقى الصين فى لياونينغ، إن المصانع فى المستقبل ستكون عبارة عن تكامل بين المعلوماتية والذكاء والأتمتة.

وأشار تانغ إلى أنه من خلال الاندماج المنهجى وتحليل البيانات الصناعية الكبيرة مثل الصور ومقاطع الفيديو والمحاكاة المرئية، يمكن للشركات اكتشاف وتحديد جودة المنتج وتشغيل المعدات وصيانتها وتحقيق عملية الإنتاج فى ظل ظروف معقدة، وبالتالى إجراء تحسينات مستهدفة لتعزيز الجودة والأداء.

وفقا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 فى لياونينغ، بصفتها معقل الصناعة الثقيلة فى البلاد، ستبنى المقاطعة أكثر من 500 ورشة عمل رقمية ومصنع ذكى على مستوى المقاطعة هذا العام، وتعزز بناء مصانع قائمة على تكنولوجيا الجيل الخامس والمناطق التجريبية المتميزة بـ”الجيل الخامس + الإنترنت الصناعي”.

وفى حديثه للصحافة على هامش الدورتين السنويتين يوم الثلاثاء الماضي، قال يين خه جيون، وزير العلوم والتكنولوجيا، إن الابتكار العلمى والتكنولوجى لا يعزز القدرة التنافسية للصناعات التقليدية فى البلاد فحسب، بل يرسى أيضا أساسا متينا ويضخ قوة دافعة فى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

وبحسب يين، تم التوقيع على حوالى 950 ألف عقد فى قطاع التكنولوجيا فى عام 2023، بإجمالى مبيعات 6.15 تريليون يوان (حوالى 866 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 28.6 فى المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد براءات الاختراع المصرح بها 921 ألفا، بزيادة قدرها 15.3 فى المائة عن العام الأسبق.