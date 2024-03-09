فيتش ترفع تصنيف تركيا بعد العودة إلى السياسات التقليدية

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة“فيتش” تصنيف تركيا الائتماني، حيث أدت عودة الحكومة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية إلى تقليل مخاطر الاستقرار المالي وضغوط ميزان المدفوعات.

وقالت الوكالة في بيان صدر أمس الجمعة، إنها رفعت تصنيف تركيا درجة واحدة إلى“B+” من“B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.

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كتب محللون من بينهم إريك أريسبي موراليس أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في صمود وفعالية السياسات المطبقة منذ التحول في يونيو 2023 في الحد من نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي والخارجي.

منذ أن رفعت“فيتش” توقعاتها لتصنيف تركيا إلى مستقرة من سلبية في 9 سبتمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2000 نقطة أساس إلى 45% واتخذ خطوات تشديد إضافية لمعالجة التضخم الذي يقارب 70%.

ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 80.5 مليار دولار حتى الأول من مارس، من 56.5 مليار في نهاية مايو، عندما أشار فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة جديدة في السلطة إلى بداية تغيير السياسة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت الاحتياطيات لضغوط بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

يطالب صناع السياسات بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك برفع التصنيفات، وينتقدون وكالات التصنيف لتخلفها عن الأسواق في تقييمها لتركيا.

قال شيمشك في منشور على موقع“إكس” اليوم السبت:“تشير التوقعات الإيجابية إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيستمر.

الاستقرار المالي الكلي سيلقى دعماً من تراجع التضخم، وتضييق عجز الحساب الجاري، وانضباط الميزانية في النصف الثاني من العام، وسوف يتحسن تصنيفنا الائتماني”.

كانت وكالة“موديز ريتينغز” رفعت توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، وحددت تصنيفها عند B3، أي أقل ست درجات من الدرجة الاستثمارية.

ورفعت وكالة“إس آند بي غلوبال ريتينغز” توقعاتها لتصنيف تركيا إلى إيجابية في ديسمبر، مؤكدة إياها عند B”.

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