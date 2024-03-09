دعم ألماني لتطوير ميناء بحري في موريتانيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت موريتانيا وألمانيا على الاتفاق الإضافي المخصص لتمويل مشروع تطوير ميناء بحري شمال البلاد.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية ان وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح وقع في نواكشوط مع مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، دانيلا بيشمان اتفاقية لتحديث وتطوير ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة 2 مليون يورو، أي مايربو على 86 مليون أوقية موريتانية.

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واضافت يهدف الاتفاق، إلى زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر وذلك من خلال تحسين البنى التحتية للميناء ما سيمكن من تحسين دخل الفاعلين في القطاع من أجل المساهمة في التسيير المستدام للموارد البحرية والأمن الغذائي في موريتانيا.

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