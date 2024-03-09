دعم ألماني لتطوير ميناء بحري في موريتانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت موريتانيا وألمانيا على الاتفاق الإضافي المخصص لتمويل مشروع تطوير ميناء بحري شمال البلاد.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية ان وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح وقع في نواكشوط مع مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، دانيلا بيشمان اتفاقية لتحديث وتطوير ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة 2 مليون يورو، أي مايربو على 86 مليون أوقية موريتانية.
موضوعات متعلقة
بنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد بايدن يعتمد حزمة تمويل بـ460 مليار دولار لتجنب إغلاق الحكومة العالم في خضم طفرة بناء المدن
واضافت يهدف الاتفاق، إلى زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر وذلك من خلال تحسين البنى التحتية للميناء ما سيمكن من تحسين دخل الفاعلين في القطاع من أجل المساهمة في التسيير المستدام للموارد البحرية والأمن الغذائي في موريتانيا.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.