((التجارى الدولى)) .. نمو مدعوم بالفائدة المرتفعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سيشهد القطاع المصرفى انتعاشًا متوقعًا، فى ظل قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، التى تستهدف جذب أكبر قدر من السيولة واحتواء التضخم، باستخدام أداة سعر الفائدة التى رفعها البنك بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام.
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توقع تقرير بحثى لشركة نعيم لتداول الاوراق المالية، أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة السيولة بالقطاع المصرفى، سهم البنك التجارى الدولى، -أكبر بنك خاص فى مصر-، لتحقيق نمو قياسى لصافى هامش الفائدة، خلال 2024.
كما ستدفع السيولة المرتفعة نمو ربحية السهم بنسبة 63% على أساس سنوى، على أن يبلغ السعر المستهدف للسهم نحو 88 جنيها، بحسب“نعيم”، مقابل سعر سوقى بنهاية جلسات الأسبوع الماضى عند 83 جنيها، بقيمة تداولات 5.3 مليار جنيه، مرتفعا 13.5% خلال الأسبوع.
وحدث البنك التجارى الدولى الخميس الماضى حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع بطاقات البنك الائتمانية، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الاستثنائى الأخير برفع سعرى عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل الى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب و تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
MENAFN09032024000202011048ID1107955965
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