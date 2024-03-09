((التجارى الدولى)) .. نمو مدعوم بالفائدة المرتفعة

سيشهد القطاع المصرفى انتعاشًا متوقعًا، فى ظل قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، التى تستهدف جذب أكبر قدر من السيولة واحتواء التضخم، باستخدام أداة سعر الفائدة التى رفعها البنك بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام.

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توقع تقرير بحثى لشركة نعيم لتداول الاوراق المالية، أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة السيولة بالقطاع المصرفى، سهم البنك التجارى الدولى، -أكبر بنك خاص فى مصر-، لتحقيق نمو قياسى لصافى هامش الفائدة، خلال 2024.

كما ستدفع السيولة المرتفعة نمو ربحية السهم بنسبة 63% على أساس سنوى، على أن يبلغ السعر المستهدف للسهم نحو 88 جنيها، بحسب“نعيم”، مقابل سعر سوقى بنهاية جلسات الأسبوع الماضى عند 83 جنيها، بقيمة تداولات 5.3 مليار جنيه، مرتفعا 13.5% خلال الأسبوع.

وحدث البنك التجارى الدولى الخميس الماضى حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع بطاقات البنك الائتمانية، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الاستثنائى الأخير برفع سعرى عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل الى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب و تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.