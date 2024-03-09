السلع التموينية تلغى ممارسة لاستيراد القمح لارتفاع الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ألغت هيئة السلع التموينية ممارسة استيراد القمح التي عقدتها الخميس الماضى مع ارتفاع أسعار العروض المقدمة لما بين 226 و235 دولارا للطن.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن الهيئة تلقت 27 عرضا من خلال 14 شركة شملت مناشئ مختلفة“روسيا، ورومانيا، وبلغاريا، وفرنسا.
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أضاف المصدر أن سعر القمح الروسي داخل العروض المقدمة 235 دولارًا للطن، بينما سعر القمح الرومانى تراوح بين 232 و233 دولارًا للطن، وسعر القمح الفرنسى تراوح بين 226 و230 دولارًا للطن، بينما بلغ سعر القمح البلغارى 225 دولارًا للطن.
وكانت آخر تعاقدات لهيئة السلع من خلال ممارسة أجرتها في منتصف شهر فبراير الماضي لكمية تقدر بنحو 180 ألف طن قمح أوكرانى، ورومانى بأسعار 218.10 دولار للطن القمح الأوكرانى، و237.4 دولار للطن القمح الرومانى دون مصاريف الشحن.
أوضح أن الشركات التي تقدمت بالعروض هي“إم آى سولاريس كوموديتز”، و”أستون أجرو”، و”بيلدكوم”، و”كارجل” و”الظاهر الإماراتية”، و”ليكوربور” ، و”أولام”، و”فيتيرا”، و”جرين ستار”، و”جرين فلاور”، و”إيه دى إم”، و”بونجى”، و”كريل كروب”.
وقد أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط شحن من 1 إلى 10 مايو 2024، وتُقدم العروض على ظهر السفينة وفق نظام تسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما، وتتم المفاضلة بين السعرين.
واستوردت وزارة التموين 4.46 مليون طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى وحتي شهر ديسمبر الماضي بمتوسط سعر الطن 277.16 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن.
وأضاف المصدر أن الكميات التى تم استيرادها من 4 مناشئ مختلفة تشمل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا.
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