السلع التموينية تلغى ممارسة لاستيراد القمح لارتفاع الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) ألغت هيئة السلع التموينية ممارسة استيراد القمح التي عقدتها الخميس الماضى مع ارتفاع أسعار العروض المقدمة لما بين 226 و235 دولارا للطن.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن الهيئة تلقت 27 عرضا من خلال 14 شركة شملت مناشئ مختلفة“روسيا، ورومانيا، وبلغاريا، وفرنسا.

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أضاف المصدر أن سعر القمح الروسي داخل العروض المقدمة 235 دولارًا للطن، بينما سعر القمح الرومانى تراوح بين 232 و233 دولارًا للطن، وسعر القمح الفرنسى تراوح بين 226 و230 دولارًا للطن، بينما بلغ سعر القمح البلغارى 225 دولارًا للطن.

وكانت آخر تعاقدات لهيئة السلع من خلال ممارسة أجرتها في منتصف شهر فبراير الماضي لكمية تقدر بنحو 180 ألف طن قمح أوكرانى، ورومانى بأسعار 218.10 دولار للطن القمح الأوكرانى، و237.4 دولار للطن القمح الرومانى دون مصاريف الشحن.

أوضح أن الشركات التي تقدمت بالعروض هي“إم آى سولاريس كوموديتز”، و”أستون أجرو”، و”بيلدكوم”، و”كارجل” و”الظاهر الإماراتية”، و”ليكوربور” ، و”أولام”، و”فيتيرا”، و”جرين ستار”، و”جرين فلاور”، و”إيه دى إم”، و”بونجى”، و”كريل كروب”.

وقد أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط شحن من 1 إلى 10 مايو 2024، وتُقدم العروض على ظهر السفينة وفق نظام تسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما، وتتم المفاضلة بين السعرين.

واستوردت وزارة التموين 4.46 مليون طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى وحتي شهر ديسمبر الماضي بمتوسط سعر الطن 277.16 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن.

وأضاف المصدر أن الكميات التى تم استيرادها من 4 مناشئ مختلفة تشمل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا.