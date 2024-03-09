العالم في خضم طفرة بناء المدن

تخطط الشركات والحكومات حول العالم لبناء مدن أكثر من فترة ما بعد الحرب، والعديد منها قيد الإنشاء بالفعل.

وقد أعلن عن 91 مدينة العقد الماضي، منها 15 مدينة في 2023.

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فعلى سبيل المثال، تدرس الهند بناء ثمانية مراكز حضرية. كما بدأ العمال العراقيون للتو في وضع حجر أساس أول مستوطنات من بين خمس مستوطنات مخطط لها خارج بغداد.

عمليات البناء لا تقتصر على الاقتصادات الناشئة فقط، بل أمضى المستثمرون الأمريكيون، أيضاً، أعواما في شراء الأراضي سرًا لبناء مدينة جديدة في كاليفورنيا.

وبالاتجاه نحو الشرق، جذبت صحاري أريزونا ونيفادا، المليارديران بيل جيتس ومارك لور، الذي يملك كل منهما خططا لبناء مدينته الخاصة.

وحتى دونالد ترامب، في محاولته لإعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، اقترح 10“مدن للحرية”.

لا شك أن العديد من هذه المشاريع ستثير السخرية في مراحلها الأولى، والتاريخ يشير إلى أن الكثير سيفشل، لكن عدد وتنوع المستوطنات قيد الإنشاء يشير إلى أن بعضها سينجح، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

هذا أمر عظيم، إذ أشاد إدوارد جلايسر، من جامعة هارفارد، بالمدن باعتبارها أعظم اختراع للبشرية، معتقدًا أن الأموال والمواهب تجعل المجتمعات أكثر ثراء وذكاء وأكثر مراعاة للبيئة، وأن المدن المتنامية تولد نموًا اقتصاديًا.

ويعتقد الاقتصاديون أن مضاعفة عدد سكان المدينة، يوفر دفعة للإنتاجية بنسبة 2 ـ 5%.

وفي ظل الحاجة الملحة لمناطق حضرية جديدة والقيود المفروضة على النمو المادي في المناطق القائمة، فإن البدء من جديد أحيانًا ما يكون قراراً ذكياً.

عادةً ما تؤدي النزاعات على الأراضي وضعف البنية التحتية إلى خنق التنمية في معظم أنحاء العالم الفقير.

والمشكلة ستتفاقم مع تضخم المناطق الحضرية بمقدار 2.5 مليار نسمة إضافية بحلول 2050، مع ظهور سكان الحضر الجدد في المناطق التي تعاني فيها المدن بالفعل من ضغوط شديدة، وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة.

ومن هنا، يأمل البناة أن تساعد المدن الكبرى الجديدة في تخفيف الضغط.

تعاني مدن العالم الغني من مشاكلها الخاصة بها.

فقد جاء الدافع لإنشاء مدينة جديدة خارج سان فرانسيسكو- وهو مشروع يطلق عليه اسم“كاليفورنيا للأبد”- جاء من“النقص الملحوظ في المنازل” على الساحل الغربي للبلاد، كما يقول جان سراميك، الذي يقود مجموعة من مستثمري وادي السيليكون لتحقيق ذلك.

وإذا تمت الموافقة على المشروع، فإن المدينة ستستوعب ما يصل إلى 400 ألف فرد على مساحة 60 ألف فدان مما يُعتبر الآن أرضًا زراعية.

لا شك أن البدء من جديد هو جزء ضروري من الحل لنقص الإسكان.

يأتي مشروع“كاليفورنيا للأبد” ضمن مجموعة من المدن المخططة الهادفة أيضًا إلى تحسين الحياة الحضرية، إذ يستهدف المطور وصول السكان إلى المدارس والوظائف والمحلات التجارية بدون سيارة.

يذكر أن بناة المدن اليوم قرروا أن سهولة المشي- أو ما يسمى أحيانًا بـ”مدينة الـ15 دقيقة”- هي نقطة بيع حاسمة.

كما تروج بعض المدن، مثل دوليرا الهندية وبلمونت التي يملكها بيل جيتس في أريزونا، لما يسمى“المدن الذكية”، التي تستخدم أجهزة الاستشعار لتوجيه السكان بعيدًا عن حركة المرور أو إخبارهم بالوقت الأكثر ملاءمة للبيئة للاستحمام.

سمح رأس المال الوفير وأسعار الفائدة المنخفضة في عقد 2010 ، للساسة بالاقتراض بسعر رخيص. ورغم أن الفائدة أصبحت أعلى الآن، فإن الحماس للبناء لا يزال قائمًا، إذ تنسخ البلدان الأمر من بعضها البعض.

كما يحرص القادة على استخدام الموارد المالية للدولة لإعادة تشكيل الاقتصادات المحلية، ويعتقدون أن المدن الجديدة ستساعد في ذلك.

إلى أي مدى ستزدهر هذه المدن؟

يجب أن تكون البنية التحتية، مثل الكهرباء والإنترنت والطرق، جاهزة قبل وصول أول ساكن، مما يعني أن التكاليف الأولية قد تكون باهظة للغاية.

أنفق مؤسس California Forever جان سراميك، بالفعل مليار دولار لشراء أرض لمشروع“كاليفورنيا للأبد”، وسيحتاج إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 1ـ 2 مليار دولار للمرحلة الأولى من البناء فقط.

ويتوقع مارك لور، جني استثمارات أولية قدرها 25 مليار دولار لمدينته الواقعة في الصحراء. كما سيعتمد الأمير السعودي محمد بن سلمان على ثروات مملكته البترولية لدفع ثمن مشروع نيوم، بتكلفة أولية تبلغ 319 مليار دولار.

لكن الحماس والمال يمكن أن ينفدا، والمشاريع الضخمة يمكن أن تصبح أفيالا بيضاء، وهذا يمكن رؤيته من خلال تخلف المطور الصيني الذي يعمل على مشروع“فورست سيتي” الماليزي عن السداد خلال 2023، حتى قبل أن ينتقل السكان إليه.

يشعر بناة المدن العقلاء بالقلق من تحمل الديون، بالتالي بدأ المطورون في بيع حصص في المشاريع، مما يدل على قبولهم للمشاريع طويلة الأجل.