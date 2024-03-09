120 شركة مقاولات تنفذ 55.2 ألف وحدة بـسكن لكل المصريين فى أكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت 120 شركة مقاولات بأعمال تنفيذ 55.2 ألف وحدة سكنية فى مدينة أكتوبر الجديدة، ضمن مشروع“سكن لكل المصريين“.
وقال المهندس أحمد ثابت، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن الجهاز قام بإسناد أعمال تنفيذ مشروع“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار لنحو 120 شركة مقاولات، على أن يتم تسليم المشروع خلال 18 شهرًا.
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وأضاف ثابت لـ”البورصة”، أن المشروع يضم 55.2 ألف وحدة سكنية موزعة على 2300 عمارة.
وقال المهندس ممدوح مرشدى، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن بايونيرز للمقاولات، إن شركته فازت بتنفيذ 23 عمارة تضم 552 وحدة ضمن مشروع“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار فى مدينة أكتوبر الجديدة.
وأضاف مرشدى لـ”البورصة”، أن تكلفة إنشاء الوحدات المسندة لشركة“مودرن بايونيرز” بلغت 358.8 مليون جنيه، بما يعادل 650 ألف جنيه لكل وحدة سكنية بمساحة تصل 90 مترًا مربعًا للوحدة.
وأعلنت وزارة الإسكان، عن بدء تنفيذ أكثر من 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من مبادرة“سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل”، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات“أ – ب – ج” بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان.
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