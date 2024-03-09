120 شركة مقاولات تنفذ 55.2 ألف وحدة بـسكن لكل المصريين فى أكتوبر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) فازت 120 شركة مقاولات بأعمال تنفيذ 55.2 ألف وحدة سكنية فى مدينة أكتوبر الجديدة، ضمن مشروع“سكن لكل المصريين“.

وقال المهندس أحمد ثابت، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن الجهاز قام بإسناد أعمال تنفيذ مشروع“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار لنحو 120 شركة مقاولات، على أن يتم تسليم المشروع خلال 18 شهرًا.

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وأضاف ثابت لـ”البورصة”، أن المشروع يضم 55.2 ألف وحدة سكنية موزعة على 2300 عمارة.

وقال المهندس ممدوح مرشدى، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن بايونيرز للمقاولات، إن شركته فازت بتنفيذ 23 عمارة تضم 552 وحدة ضمن مشروع“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار فى مدينة أكتوبر الجديدة.

وأضاف مرشدى لـ”البورصة”، أن تكلفة إنشاء الوحدات المسندة لشركة“مودرن بايونيرز” بلغت 358.8 مليون جنيه، بما يعادل 650 ألف جنيه لكل وحدة سكنية بمساحة تصل 90 مترًا مربعًا للوحدة.

وأعلنت وزارة الإسكان، عن بدء تنفيذ أكثر من 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من مبادرة“سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل”، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات“أ – ب – ج” بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان.