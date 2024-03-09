بايدن يعتمد حزمة تمويل بـ460 مليار دولار لتجنب إغلاق الحكومة

MENAFN - Al-Borsa News) قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن وقع اليوم السبت مشروع قانون للإنفاق يحول دون إغلاق جزئي للحكومة.

وجاء تحرك بايدن بعد موافقة مجلس الشيوخ أمس الجمعة على تشريع الإنفاق لتمويل عدد من الوكالات الحكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي.

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