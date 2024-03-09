بايدن يعتمد حزمة تمويل بـ460 مليار دولار لتجنب إغلاق الحكومة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن وقع اليوم السبت مشروع قانون للإنفاق يحول دون إغلاق جزئي للحكومة.
وجاء تحرك بايدن بعد موافقة مجلس الشيوخ أمس الجمعة على تشريع الإنفاق لتمويل عدد من الوكالات الحكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي.
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