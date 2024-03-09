بنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس بنك اليابان إلغاء برنامج التحكم في منحنى العائد، والتحول وبدلاً من ذلك إلى الإشارة مسبقاً إلى حجم السندات الحكومية التي يعتزم شراءها، حسبما ذكرت وكالة“جيجي برس”، دون أن تكشف عن مصدرها بخصوص هذه المعلومات.

قالت الوكالة إن البنك المركزي سيوقف برنامجه لتوجيه عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى نحو صفر في المئة، وذلك في إطار جهوده لتطبيع السياسة النقدية. أشار تقرير للوكالة إلى أن البنك سيتخذ قراراً بشأن ذلك، وإنهاء أسعار الفائدة السلبية بمجرد اختتام اجتماع السياسة المقرر في 19 مارس.

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تتزايد التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في وقت قريب من الشهر الجاري، إذ يدعم ارتفاع الأجور والتضخم المطرد اتخاذ هذه الخطوة. وأثرت التكهنات بأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة على السندات بات وشيكاً على أدائها، مع ارتفاع العائد القياسي على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس الأسبوع المنصرم إلى 0.73%، في حين صعد الين 2.1% خلال هذه الفترة إلى 147.06 للدولار، وهو ما يمثل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.

أظهرت بيانات بلومبرغ أن نسبة ترجيح عقود المقايضة المتقلبة المرتبطة بالمؤشرات لليلة واحدة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بحلول 19 مارس، تصاعدت لتقارب 67% حتى أمس الجمعة، مقارنة بنحو 26% في نهاية فبراير. كما أشار مسؤولو بنك اليابان في الآونة الأخيرة على نحو متزايد إلى اقتراب تحريك سعر الفائدة، إذ قال عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا إن السعر المستهدف للبنك يلوح في الأفق.

سوف يستهدف الإطار الجديد حجم المشتريات (من السندات)، وليس العائد، وفقاً لوكالة“جيجي”، التي أفادت بأن بنك اليابان يعتزم شراء سندات بقيمة لا تقل قليلاً عن 6 تريليونات ين (41 مليار دولار) شهرياً، وهو ما يقارب المستوى الحالي.

استحدث البنك برنامج التحكم في منحنى العائد في عهد المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، إذ يهدف إبقاء العوائد منخفضة حتى بالنسبة للسندات الأطول أجلاً إلى تشجيع المستهلكين على الإنفاق والشركات على الاستثمار.

لكن هذه السياسة قوبلت بانتقادات، بما في ذلك أنها تشوّه تسعير السوق، في وقت يحتفظ فيه بنك اليابان بأكثر من نصف السندات الحكومية للبلاد، وأنها تقوض قيمة الين.

خفف البنك المركزي بالفعل قبضته على عوائد السندات، قائلاً في اجتماعه في أكتوبر إن مستوى 1% أصبح الآن نقطة مرجعية للسندات لأجل 10 سنوات، وليس حداً لا يمكن تجاوزه.

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