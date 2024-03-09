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صندوق النقد: المركزى ملتزم بتوجيه معظم تدفقات رأس الحكمة لبناء الاحتياطى

3/9/2024 2:16:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولى ، إن البنك المركزى ملتزم بتجنيب جزء كبيرمن تدفقات صفقة رأس الحكمة لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى، وإن شطب الودائع الإماراتية يحسن هيكل الاحتياطات.

وتوقع“مورجان ستانلى” ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل و67.4 مليار دولار فى يونيو 2026.

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ورجح معهد التمويل الدولى زيادة احتياطى النقد الأجنبى 18 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 51 مليار دولار.

وذكر الصندوق، على صفحة مصر على موقعه الإلكترونى، أن حصيلة التخارج الحكومى من الاستثمارات سيتم استخدامها فى دعم جهود خفض الدين وزيادة الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة ستؤدى لخلق فرص عمل، ودعم النمو على المدى المتوسط، وستؤدى لخفض الاختلالات المالية والاقتصادية عبر بناء الاحتياطيات وخفض الدين الحكومى.

وذكر أن برنامج مصر يسهم فى سد فجوة التمويل الأجنبى وهى عبارة الفارق بين الطلب والمعروض من العملة الأجنبية ويشمل الطلب على العملة الأجنبية لبناء الاحتياطيات.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل تسريع تمويل مالى من الشركاء من المؤسسات الدولية والثنائية بجانب المستثمرين من القطاع الخاص.

وقررت مصر الأربعاء رفع أسعار الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، ما أدى لانخفاض قيمة الجنيه نحو 38% مقابل الدولار، فى خطوة دفعت وكالة“موديز” للتصنيف الائتمانى لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية من سلبية، مع تثبيت التصنيف عن CAA1.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية قد انخفضت بشكل كبير بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة واكتفت بتراجع محدود للعقود أجل 5 سنوات عند 5.22% فيما بلغت العقود أجل عام نحو 1.96%.

وعلى صعيد العقود الآجلة للجنيه أجل عام اختتمت تداولات الجمعة عند ما بين 55.4 و57.4 جنيه مقابل 53.95 و54.95 جنيه الخميس.

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