لجنة الطوارئ الاقتصادية في محافظة بيت لحم تضع آلية عمل لمتابعة و تنظيم السوق المحلي في شهر رمضان المبارك

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / بتوجيهات من عطوفة محافظ محافظة بيت لحم الأخ محمد طه، عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية في محافظة بيت لحم اجتماعها في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بحضور ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص لوضع آلية عمل لمتابعة و تنظيم السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك.

و افتتح الاجتماع د. سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم مرحبا بالحضور و مؤكدا على ضرورة ضبط الأسواق و تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة الأسعار، كذلك تنظيم حركة المرور في الشوارع الرئيسية للمحافظة و تجنب الازدحامات المرورية، مشيرا الى ضرورة التعاون المشترك وتضافر الجهود لتأمين احتياجات المحافظة من المواد الغذائية الأساسية و توفر مخزون السلع دون تأخير.



من جانبه قدّم عدنان عطية مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة تقريرا حول الكميات المتوفرة في الأسواق من المواد الغذائية و السلع الأساسية و أطلع الحضور على نتائج الجولات الميدانية التي تم تنفيذها مؤخرا لمراقبة الأسعار.



كما استعرض عدنان أبو سرور من مديرية الزراعة تقديرات احتياجات المحافظة من الخضار و الفواكه و اللحوم و البيض و أشار الى عدم وجود نقص في هذه السلع.



و في مداخلته تحدث نادر زعول مدير الارتباط المدني الفلسطيني في بيت لحم عن وضع المعابر و الترتيبات مع التجار بخصوص منح التصاريح لتوفير البضائع للسوق المحلي و كذلك المساعدة و التنسيق لضمان حركة دخول الشاحنات الى المحافظة دون صعوبات.

مندوبو جهاز الضابطة الجمركية أكدوا على أهمية المتابعة و التأكيد على مراقبة البضائع التي تدخل الى المحافظة لضمان توفير سلع ضمن المواصفات المحددة و ذات جودة عالية.



و اتفق المجتمعون على مشاركة الأخوة ممثلو الأجهزة الأمنية في متابعة الأسواق و المشاركة في الجولات الميدانية خلال شهر

رمضان المبارك، و أكّد المجتمعون على أن المواد الغذائية الأساسية في المحافظة متوفرة بشكل عام و أن الأسعار لم يطرأ عليها تغييرات، و قدموا التهنئة الى أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل و ناشدوا المواطنين للالتزام بالأنظمة و القوانين و التعاون مع أفراد الشرطة في تنظيم حركة المرور كما وجهوا دعوة لأهلنا من محافظة القدس و مناطق الداخل المحتل لزيارة المحافظة و التسوّق فيها خلال شهر رمضان المبارك.



وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عقد هذه اللقاءات لتقييم الأسواق باستمرار و المتابعة مع جهات الاختصاص لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.