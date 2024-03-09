مجلس إدارة غرفة تجارة بيت لحم يلتقي اللواء عبد القادر التعمري المُدير العام لجهاز الأمن الوقائي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قام أعضاء مجلس إدارة الغرفة مُمثلين بالدكتور سمير حزبون – رئيس مجلس الإدارة بزيارة مقر جهاز الأمن الوقائي في مُحافظة بيت لحم بلقاء اللواء عبد القادر التعمري- مُدير عام جهاز الأمن الوقائي بحضور العميد كرم بدرين- مُدير الأمن الوقائي في مُحافظة بيت لحم .

و قام الوفد بتهنئة اللواء التعمري على الثقة التي منحها اياه فخامة الرئيس بتعيينه مُديراً عاماً للجهاز. وتم خلال اللقاء مُناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُختلفة للمُحافظة، والعمل على مُتابعة العمل لخدمة الصالح العام خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع بين الغرفة التجارية والمؤسسات الأمنية في المُحافظة. واختُتمت الزيارة بتبادل الأمنيات الطيبة بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.