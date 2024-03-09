Saturday, 09 March 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس إدارة غرفة تجارة بيت لحم يلتقي اللواء عبد القادر التعمري المُدير العام لجهاز الأمن الوقائي

3/9/2024 2:15:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قام أعضاء مجلس إدارة الغرفة مُمثلين بالدكتور سمير حزبون – رئيس مجلس الإدارة بزيارة مقر جهاز الأمن الوقائي في مُحافظة بيت لحم بلقاء اللواء عبد القادر التعمري- مُدير عام جهاز الأمن الوقائي بحضور العميد كرم بدرين- مُدير الأمن الوقائي في مُحافظة بيت لحم .

و قام الوفد بتهنئة اللواء التعمري على الثقة التي منحها اياه فخامة الرئيس بتعيينه مُديراً عاماً للجهاز. وتم خلال اللقاء مُناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُختلفة للمُحافظة، والعمل على مُتابعة العمل لخدمة الصالح العام خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع بين الغرفة التجارية والمؤسسات الأمنية في المُحافظة. واختُتمت الزيارة بتبادل الأمنيات الطيبة بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

MENAFN09032024000205011050ID1107955952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث