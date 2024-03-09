مجلس إدارة غرفة تجارة بيت لحم يلتقي اللواء عبد القادر التعمري المُدير العام لجهاز الأمن الوقائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / قام أعضاء مجلس إدارة الغرفة مُمثلين بالدكتور سمير حزبون – رئيس مجلس الإدارة بزيارة مقر جهاز الأمن الوقائي في مُحافظة بيت لحم بلقاء اللواء عبد القادر التعمري- مُدير عام جهاز الأمن الوقائي بحضور العميد كرم بدرين- مُدير الأمن الوقائي في مُحافظة بيت لحم .
و قام الوفد بتهنئة اللواء التعمري على الثقة التي منحها اياه فخامة الرئيس بتعيينه مُديراً عاماً للجهاز. وتم خلال اللقاء مُناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُختلفة للمُحافظة، والعمل على مُتابعة العمل لخدمة الصالح العام خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع بين الغرفة التجارية والمؤسسات الأمنية في المُحافظة. واختُتمت الزيارة بتبادل الأمنيات الطيبة بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.
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