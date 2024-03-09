الرئيس يصدر مرسومين بتعيين محافظين لطولكرم وقلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية /PNN /اصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسياً بتعيين حسام محمد عبد الرحيم أبو حميده محافظا لمحافظة قلقيلية، على أن يؤدي القسم القانونية أمام سيادته في موعد يحدد لاحقا
كما اصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بتعيين مصطفى أحمد فضل الديراوية محافظا لمحافظة طولكرم، على أن يؤدي القسم القانونية أمام سيادته في موعد يحدد لاحقا.
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