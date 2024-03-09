Saturday, 09 March 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس يصدر مرسومين بتعيين محافظين لطولكرم وقلقيلية

3/9/2024 2:15:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN /اصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسياً بتعيين حسام محمد عبد الرحيم أبو حميده محافظا لمحافظة قلقيلية، على أن يؤدي القسم القانونية أمام سيادته في موعد يحدد لاحقا

كما اصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بتعيين مصطفى أحمد فضل الديراوية محافظا لمحافظة طولكرم، على أن يؤدي القسم القانونية أمام سيادته في موعد يحدد لاحقا.

MENAFN09032024000205011050ID1107955951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث