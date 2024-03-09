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رئيس الموساد : حماس لا تريد التوصل لوقف لاطلاق النار وتسعى لاشعال المنطقة

3/9/2024 2:15:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / التقى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد نظيره في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية يوم الجمعة وفق ما افادت صحيفة هارتس الاسرائيلية مساء اليوم السبت.

وبحسب الصحيفة فقد اكد رئيس الموساد أن حركة حماس ما زالت تتمسك بموقفها.

و قال رئيس الموساد، دافيد بارنيع إنه التقى بنظيره في وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، لمناقشة تقدم مفاوضات صفقة الرهائن.

وأفاد الموساد بأن حماس ما زالت "تتمسك بموقفها كطرف لا يرغب في التوصل إلى اتفاق"، وأن المنظمة“تسعى لإشعال المنطقة خلال شهر رمضان على حساب سكان غزة الفلسطينيين.”

وأشاروا أيضًا إلى أن المحادثات الويتطة ما زالت جارية، في محاولة "تقليل الفجوات وتحقيق اتفاقات.

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