رئيس الموساد : حماس لا تريد التوصل لوقف لاطلاق النار وتسعى لاشعال المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / التقى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد نظيره في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية يوم الجمعة وفق ما افادت صحيفة هارتس الاسرائيلية مساء اليوم السبت.
وبحسب الصحيفة فقد اكد رئيس الموساد أن حركة حماس ما زالت تتمسك بموقفها.
و قال رئيس الموساد، دافيد بارنيع إنه التقى بنظيره في وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، لمناقشة تقدم مفاوضات صفقة الرهائن.
وأفاد الموساد بأن حماس ما زالت "تتمسك بموقفها كطرف لا يرغب في التوصل إلى اتفاق"، وأن المنظمة“تسعى لإشعال المنطقة خلال شهر رمضان على حساب سكان غزة الفلسطينيين.”
وأشاروا أيضًا إلى أن المحادثات الويتطة ما زالت جارية، في محاولة "تقليل الفجوات وتحقيق اتفاقات.
MENAFN09032024000205011050ID1107955949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.