تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN/ شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينتي هانوفر وساربروكن في المانيا، والعاصة برلين، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة تونس، ومدينتي كوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك، وميلانو، وماروستيكا في إيطاليا، ولندن ومانشستر في بريطانيا، وبوبروس وكريستيانستاد، ويوتبوري في السويد، وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، وعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومدينة أوكلاند النيوزلندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.