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الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

3/9/2024 10:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، بحضور أصحاب السمو الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس،اليوم السبت، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي تحققت على منصة "تضامن" في العامين الآخيرين.


وفي مستهل الفعالية قدم الشريك المؤسس لمؤسسة ومنصة تضامن، أمير شحادة، شكره لجميع الداعمين لما قدموه على امتداد عامين لما تحقق من قصص نجاح في برامج تضامن التي تستهدف الحالات الإنسانية في مجالات الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم والغذاء.

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