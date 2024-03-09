الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، بحضور أصحاب السمو الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس،اليوم السبت، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي تحققت على منصة "تضامن" في العامين الآخيرين.
وفي مستهل الفعالية قدم الشريك المؤسس لمؤسسة ومنصة تضامن، أمير شحادة، شكره لجميع الداعمين لما قدموه على امتداد عامين لما تحقق من قصص نجاح في برامج تضامن التي تستهدف الحالات الإنسانية في مجالات الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم والغذاء.
MENAFN09032024000208011052ID1107955782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.