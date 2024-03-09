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الملك يعزي قبيلة بني صخر

3/9/2024 10:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت الموافق ٩-٣-٢٠٢٤، واجب العزاء، بوفاة المرحوم الشيخ علي عضوب طراد القمعان الزبن.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشائر بني صخر ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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