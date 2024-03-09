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كتائب القسام تصدر بياناً عاجلاً مساء السبت

3/9/2024 10:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام ، عن أسماء 4 اسرى تأكد مصرعهم جراء الغارات الهمجية على قطاع غزة.


وبينت كتائب القسام في بيان السبت : "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى جراء غارات الاحتلال الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلاً من:
1- ايتسيك الجراط
2- ألكس دنسيج
3- رونين طومي أنجل
4- إلياهو مرجليت"

MENAFN09032024000208011052ID1107955779

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